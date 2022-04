¿Tu emprendimiento usa WhatsApp Business? Esta nueva función te ayudará mucho

La pandemia hizo que muchas tiendas de barrio y emprendimientos digitales encontraran en WhatsApp Business una oportunidad para conectar de una forma más directa con sus clientes. Por lo que tras dos años de constantes nuevas funciones, llega una que seguro ayudará a mejorar las comunicaciones.

Según el portal WABetaInfo, la aplicación de Meta está estudiando la forma de crear un plan de suscripción en el que se incluirá la opción de tener hasta 10 dispositivos conectados a una misma cuenta, lo que sería una buena forma de mantener vigente la conexión de la tienda en caso de que se manejen turnos o una persona no esté trabajando.

Más dispositivos en WhatsApp Business

Hay que aclarar que WhatsApp Business es gratis y de entrada permite tener cuatro dispositivos conectados, ya sean celulares, tablets o computadores. Pero para ampliar ese rango habría que entrar en una suscripción, que por ahora está en desarrollo.

“Esta es una muy buena noticia para las cuentas comerciales y es solo una de las primeras funciones que ofrece el futuro plan de suscripción para cuentas comerciales. Más servicios adicionales serán anunciados en el futuro”, informa WABetainfo.

Esto quiere decir que la suscripción no se limitaría a la ampliación de dispositivos sino también a más herramientas que se irán dando a conocer a medida que el proyecto tome forma.

Eso sí, esta suscripción, de la que no hay detalles de periodicidad o precios, no llegará a la versión ‘normal’ de WhatsApp, que no pide ningún dinero para su uso.