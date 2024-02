¿Por qué hoy 29 de febrero se da pie al año bisiesto y por qué es importante?

Si usted es de los que se encontraba perdido cuando a inicio de año leía que este 2024 tenía 366 días -y no los habituales 365- y no entendía por qué o pensaba que era una broma, entonces esta nota es para usted.

Lo primero es que no, no se trata de algún cuento. El calendario 2024 tiene un día más respecto al del año pasado y este jueves es un día clave para entenderlo. Si no lo sabía, este año es bisiesto, por lo que, si no se había dado cuenta, dentro del calendario está la fecha del 29 de febrero, algo inusual, pues comúnmente este mes tiene tan solo 28 días.

¿Por qué hoy 29 de febrero se da pie al año bisiesto?

Para comprender qué es eso de año bisiesto y por qué ocurre, hay que remontarse al año 45 a.C. En aquel entonces, el dictador romano Julio César propuso el calendario juliano, el cual consistía en que un año calendario tuviera 365 días, pero que se le añadiera uno más cada cuatro años con el objetivo de hacerle un contra peso al año solar.

Más tarde, en 1582, el Papa Gregorio XIII se dio cuenta de algunos errores que había con esta propuesta y por eso introdujo el calendario gregoriano, que mantiene el año bisiesto pero con mayor precisión para seguir la correcta rotación del sol alrededor de la tierra.

La importancia del año bisiesto

Desde la ciencia, el año bisiesto se explica de la siguiente manera. El tiempo en el que la tierra completa su órbita es de exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos, pero cada cuatro años, el tiempo aumenta hasta completar casi un día, y por esa razón es que se le añade un día más al calendario anual en ese periodo de tiempo, y el 29 de febrero es el día elegido para agregar en el calendario.

La precisión que realizó el Papa Gregorio XIII con su calendario gregoriano permitió una correcta sintonía entre los días y meses con las estaciones de cada año. De no ser por esto, la tierra habría sentido fuertes impactos en regulación de clima y todo lo que depende de esto debido a que provocaría un desbalance en la concordancia de las épocas del año.