Reconocido actor colombiano reveló cómo se le apareció la Virgen de Fátima

Durante las últimas horas, se dio a conocer una noticia que ha desatado un sinfín comentarios entre todos los colombianos, teniendo en cuenta que un reconocido actor colombiano reveló que en un momento de su vida se le apareció la Virgen de Fátima, generando todo tipo de comentarios entre los creyentes y sus seguidores.

El encargado de revolucionar las redes sociales fue Julio Sánchez Cóccaro, conocido por sus papeles en las producciones del Canal RCN, Pandilla, Guerra y Paz, Hasta que la Plata nos Separe, entre otras, quien reveló que en un momento de su vida se le apareció la Virgen de Fátima, quien le ayudó en uno de los momentos más duros de su vida.

Julio Sánchez reveló su aparición de la Virgen de Fátima

En entrevista con el programa ‘Lo sé Todo’, Julio Sánchez reveló que en años anteriores tuvo un encuentro con la Virgen de Fátima. La aparición se dio al momento que el reconocido actor se encontraba en su casa, viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, pues tenía una enfermedad que lo tenía bastante complicado de salud.

“Yo estaba durmiendo profundamente cuando de repente abrí los ojos y vi una figura muy brillante, es una mujer con una corona, ella flota, no camina. Flota por mi lado derecho, viene hasta mi pecho, me mira fijamente a los ojos y mentalmente me dice: ‘Todo va a estar bien’”, añadió el reconocido actor.

Además, reveló que esa aparición de la Virgen de Fátima fue en uno de los momentos más difíciles de su vida, puesto que estaba complicado de salud por culpa de una neumonía língula, que “se salió de las manos”, la cual lo hizo vivir momentos bastante complicados no solo a él sino a toda su familia.

Otros actores que han experimentado apariciones religiosas

Vale recordar que Julio Sánchez no es el único actor que ha tenido una aparición con figuras religiosas, pues en años anteriores la actriz Margalida Castro reveló que ha tenido varias apariciones con Jesús. La primera de ella se presentó en forma de escarcha y la segunda mientras se encontraba en grabación de una novela.

Otro de los actores que tuvo una experiencia con una imagen religiosa fue Juan Pablo Barragán, quien por medio de sus redes sociales contó el momento que vio una imagen de una figura humana en una planta, la cual tenía una similitud a la Virgen María.