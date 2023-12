¿Quién es la actriz de 'Rigo' que no ha podido encontrar trabajo por ser "muy bonita"?

'Rigo', la nueva telenovela del Canal RCN -inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán-, ha captado la atención de miles de colombianos. A medida que avanza la historia han aparecido nuevos personajes, quienes han despertado curiosidad en los espectadores por saber quiénes son y cómo ha sido su trayectoria artística.

Recientemente, se incorporó en la producción la actriz Stephania Duque, quien llegó interpretando a la modelo 'Adriana Mora'. Este personaje ha sido muy controversial en la novela, puesto que se ha hecho evidente su competencia con Michelle Durango por ver quién se quedará con el corazón de 'Rigo'. De esta manera, se ha ganado muchos admiradores quienes contemplan a través de la pantalla su innegable belleza y su esbelta figura. }

¿No la contratan por ser muy bonita?

En una entrevista con el programa 'Lo Sé Todo', la reconocida actriz de la exitosa serie habló sobre los obstáculos que ha enfrentado a la hora de conseguir trabajo en la televisión debido a su notable belleza física.

Durante esta conversación, Duque confesó que le han negado la oportunidad de interpretar algunos papeles para los que ha audicionado. Según sus propias palabras, los directores le han asegurado que no les interesa ver su actuación porque consideran que es "muy bonita" para el personaje.

"No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel”, confesó la artista.

Aunque pocos lo crean, Duque explicó que el mundo del entretenimiento no está ganado para aquellos que son físicamente bellos. A pesar de los estereotipos que se manejan en el medio, los actores y actrices se preparan para interpretar roles y personajes diferentes, desafiándose a sí mismos profesionalmente.

Es por esta razón que la artista ha tenido dificultades para hallar un nuevo trabajo desde que terminaron las grabaciones de 'Rigo', Además, criticó los estereotipos que aún prevalecen en la industria del entretenimiento.

El talento y la belleza de Stephania Duque han cautivado a los espectadores de 'Rigo', pero también le ha presentado desafíos en su carrera actoral. La actriz espera que en el futuro se valoren más sus habilidades y talento artístico, más allá de su apariencia física.