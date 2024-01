"Tiene un humor pesado": Aida Victoria defiende a capa y espada a Westcol

La influenciadora Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aída Merlano, ha sido el centro de atención en las redes sociales y en los medios de comunicación luego de que anunció el regreso de su relación con el polémico streamer Westcol. Este noviazgo ha desatado un sinfín de comentarios por parte de los internautas.

Cabe resaltar que hace algunos meses, la joven decidió mudarse de Barranquilla a Medellín y retomar su romance con WestCol, quien también ha construido una carrera exitosa en Twitch.

Los comentarios negativos hacia WestCol y Aida Victoria

Sin embargo, esta relación ha generado diversas reacciones en las redes sociales, especialmente por parte de sus seguidores, quienes cuestionan su elección después de una experiencia pasada dolorosa. Ante esto, Aída Victoria ha respondido a algunos comentarios ácidos, dejando claro que está feliz con su pareja y que ambos desean formar una familia juntos.

Un comentario de una internauta en redes sociales fue el detonante para que Aída Victoria reflexionara sobre las veces en las que ella y otras figuras públicas, como WestCol, han tenido que disculparse debido a comentarios o posturas polémicas.

La usuaria comentó en Twitter sobre la supuesta incoherencia que tiene la creadora de contenido al hablar de empoderamiento femenino y al mismo tiempo tener una relación con un personaje tan polémico por sus comentarios clasistas, machistas y homofóbicos.

Ante esto, la influenciadora decidió responder con un controversial trino: “Elijo siempre desde la libertad de saber que de un hombre no necesito ni plata (....) ni una cara linda para que pend(....) como tú me validen (...) Me siento amada, admirada y respetada”.

Pa no gastarle a esto más de dos tweets. https://t.co/2T6XC6WmQE pic.twitter.com/WsTUlousMb — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) January 13, 2024

El polémico video de defensa de Aida Victoria a WestCol

No conforme con esta respuesta, Aida Victoria realizó un video hablando abiertamente sobre las reacciones que ha generado su decisión y defendió no sólo su situación sentimental, sino también a su novio, quien ha sido tildado de machista y homofóbico en diferentes ocasiones.

La creadora de contenido se refirió a las controversias en las que se ha visto envuelto WestCol, reconociendo que ha cometido errores en el pasado, como realizar comentarios discriminatorios e inapropiados. Sin embargo, destacó que él ha asumido la responsabilidad de disculparse y aprender de esas situaciones, y que estos errores son más difíciles de olvidar cuando se es una figura pública.

“Sí tiene un humor pesado que muchas veces se ha tergiversado”, afirmó la influenciadora justificando al streamer.

También reconoció que nadie tiene la moral perfecta para hablar de los errores del otro y que en su vida ha tenido que pasar por relaciones que la han denigrado como mujer, pero que la han hecho más fuerte, por lo que ha aprendido a identificar a los hombres abusadores y machistas, siendo que Westcol, según ella, no tiene este perfil.

En su mensaje, la famosa instó a dejar de criticar sin entender la realidad de los sucesos y a no juzgar a las personas sin conocer su contexto. Con esta reflexión, Aída Victoria intentó mostrar su punto de vista y generar una mejor comprensión de su relación y de las decisiones que toma en su vida personal.