Aída Victoria Merlano se cansó y le cantó la tabla a Yeferson Cossio: "cínico"

Tras haber estado hace algunos años juntos, Aída Victoria Merlano volvió a tocar el tema de su relación con Yeferson Cossio. Aunque se pensaba que ambos habían terminado bien, parece que la tensión sigue latente y más por las últimas palabras de la influenciadora.

En sus historias de Instagram, Merlano se fue de frente contra el influenciador y publicó un audio bastante comprometedor.

Para darle contexto a esta situación, en varias entrevistas, Cossio aseguró que la relación que mantuvo con Merlano fue un error. Sin embargo, la mujer se cansó y filtró sin tapujos un audio que dice totalmente lo contrario.

Aída Merlano explotó contra Cossio

En la grabación se pudo oír a Cossio diciendo que estaba enamorado de la influenciadora. Ante esto, la mujer explotó y le mandó certero mensaje: “Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. A mí no me conviene hablar de ti. De hecho, debería darme vergüenza de que me relacionen con un tipo como tú", dijo de entrada.

Y agregó: "Tienes la oportunidad en alguna entrevista y te refieres a mí de la peor manera posible, cosa que yo no hago porque yo soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos, sobre todo, sincera conmigo misma. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios sabiendo que ni principios tienes”.

Finalmente, Merlano cerró diciendo que Cossio nunca ha "tenido los huevos bien puestos como para reconocer que las cosas entre tú y yo terminaron porque yo decidí que así fuera. Soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media, porque yo siempre he dejado que la gente pienso lo que se le dé la gana".