Alejandro Martín, el colombiano que factura 20 mil millones de pesos vendiendo tamales en Nueva York

El 'sueño americano' siempre empieza como una fantasía y muchos logran convertirlo en una realidad. Miles de personas, provenientes de diferentes países de Sudamérica, Centroamérica y México, se embarcan a Estados Unidos para buscar mejores condiciones y encontrar trabajos que les permitan vivir dignamente. Alejandro Martín, un paisa de 35 años, es un claro ejemplo de que los esfuerzos que conlleva esta migración pueden ser recompensados.

Martín tenía 25 años cuando llegó a Nueva York. Su meta: aprender inglés, pues se había graduado de Comunicación Social y para crecer laboralmente tenía que dominar otro idioma. Los altos costos de vivir en la 'capital del mundo' lo obligaron a iniciar un negocio. Fue así, como empezó a recorrer las calles de la 'Gran Manzana' con un carro de mercado, lleno de tamales. Además, estaba esperando un hijo con su novia por lo cual era necesario tener una fuente de ingresos.

Cabe resaltar que antes de emprende, Marín trabajó un año y medio como mesero. "Durante todo ese tiempo me di cuenta de que el tamal casi no se conseguía en Estados Unidos", agregó el antioqueño en una entrevista con 'El Tiempo'.

"La gente me preguntaba: ¿Su mamá le hace los tamales? Yo me reía. Pensaban que no los hacíamos nosotros mismos. Parecía difícil creer que una persona joven estuviera allí. El clima de Nueva York llegaba a veces a menos 15 grados y me tocaba comprar ropa de esquimal para aguantar el frio", señaló Marín, en una entrevista que le hizo 'Forbes' en 2022.

La pandemia de Covid-19 cambió los planes de Alejandro Marín

En 2020, cuando se desató la pandemia, Marín tuvo que agrandar su operación. Contrató a cinco empleados e incorporó 140 colaboradores a su negocio. No descansó y le hizo frente a las bajas temperaturas, la nieve y la lluvia. Se ganó la fidelidad de su clientela con 'sudor, lágrimas y sangre'.

Después de este importante sacrificio, Marín abrió su local en Nueva York y en Nueva Jersey. El 'McDonald's Colombiano', como él lo bautizó, está expandiéndose y sus ingresos son admirables. Semanalmente, venden entre 5.000 y 8.000 tamales, por lo cual sus ventas anuales han alcanzado los 5 millones de dólares.

Alejandro Marín, dueño de 'La Tamalería'