Se dan los primeros acercamientos equivocados entre Ana y Joaquín

La vida de Ana de Velenzuela está a punto de dar un giro de 180 grados. Se enfrenta a una infidelidad que se niega a reconocer, pero que la ha alejado intempestivamente de la vida de su esposo Horacio, quien decidió establecer una relación extramarital con una abogada que hace parte del consultorio jurídico de su empresa.

Se trata de un romance que se ha venido intensificando con el paso del tiempo, una mujer mucho más joven que él, que en sus palabras, le ha devuelto la juventud que ha venido perdiendo en los últimos 25 años de su vida, en los que construyó un hogar con tres hijos.

Los desplantes de Horacio han sido repetitivos, y aunque Ana es conciente de los evidentes cambios de actitud de su esposo, se niega a creer que le es infiel y se culpa de que se haya alejado tanto de su vida.

Pero su amiga Violeta ha creado una burbuja paralela para Ana, una oportunidad de conocer el otro lado de una infidelidad.

Joaquín llega a la vida de Ana

Sin duda alguna, Ana es una mujer despampanante, con 50 años, pero culta, educada, elegante y hermosa, todo lo que cualquier hombre quisiera de una mujer madura. Violeta conoció a Joaquín, un periodista de 35 años que se deslumbró con la belleza de Ana, una oportunidad que no desaprovechará y que utilizará para ayudar a su amiga.

El objetivo de Violeta es que Ana vuelva a sentirse amada y deseada, que vuelva a vivir y que se reinvente con un hombre que la haga sentir y sonreir.

Violeta vio en Joaquín el hombre perfecto para su amiga. Y a él no le parece descabellada la idea.

Los acercamientos de Ana y Joaquín

Ana y el periodista cruzaron miradas en el evento de conderación de Horacio, en ese momento, Joaquín no se sacó de la cabeza el rostro triste de esa mujer. Sin embargo, Ana lo pasó desapercibido. Poco después coincidieron en el colegio de sus hijos y cruzaron las primeras palabras, allí Joaquín aprovechó de decirle lo bella que es.

La mejor parte sucedió cuando Violeta la acompañó a comprar ropa interior sexy para ayudarla, pero mientras se la media y abrió la puerta para mostrarle a su amiga cómo le quedaba la lencería, se encontró con Joaquín, quien quedó atónito al verla.

Una llamada fue la detonante para que Ana se sintiera amenazada y decidiera dejarle claro a Joaquín que no tenía ningún tipo de interés sentimental en él. Joaquín no se rinde porque sabe que no le es indiferente. ¿Se atreverá Ana a intentar algo con Joaquín?