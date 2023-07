Horacio supera su operación y Emma logra la fusión de HoVa con Luciano

Emma le pide a Luciano fusionar su constructora con Hova y él accede a hablar con ella sobre el tema, por lo que la visita en su casa para acordar los términos de su sociedad, con la que los Valenzuela esperan salvar su empresa y participar en la licitación de la electrificadora.

Mientras tanto, Magdalena habla con Oriana y le cuenta que está arrepentida de haberse ido con Francisco y no intentar solucionar sus problemas con Joaquín cuando todavía existía oportunidad. Además, le expresa que su ex ya lleva mucho tiempo con Ana, por lo que su amiga la mira con suspicacia.

Samuel le enseña unos diseños a Luciano y este queda impresionado con su arte, por lo que le pide una propuesta para la electrificadora y le ofrece trabajar con él.

Genoveva y Violeta le piden a Ana tomar distancia de lo que le está sucediendo a Horacio, pero ella se enoja y les dice que no está dispuesta a dejarlo solo. Ante eso, sus amigas le insisten en que es su ex y no tiene por qué echarse esa responsabilidad al hombro.

Joaquín le ayuda a Magdalena a conseguir trabajo en la revista y le cuenta sobre el infarto de Horacio. En ese momento recibe una llamada de Ana contándole que su exesposo logró salir con vida de la cirugía y quedan de verse al otro día, idea que a Magdalena no le cae muy bien.

Los médicos logran estabilizar a Horacio y les cuentan a sus hijos que continuará en observación. Al llegar a la casa, Emma les cuenta sobre la fusión con Luciano Ucross, a lo que Florencia se opone y Pedro intenta mantener la mente más abierta.

Ana respalda a su hija mayor y Pedro le agradece por pensar en la empresa y en el patrimonio de su familia. Después sale con rumbo a donde Joaquín y se encuentra con una escena familiar mientras él juega con Magdalena y Teo.

Teo le dice a Ana que estorba y esta se siente mal aunque se lo oculta a Joaquín.

Violeta y Genoveva le insisten a Ana sobre alejarse del tema de Horacio, pero ella muestra recelo con el tema y les dice que no tomará decisiones hasta que se sepa qué pasará con el padre de sus hijos.

Después, Genoveva recibe una gran noticia, cuando el médico le confirma que ya se podrá implantar sus prótesis mamarias. Sin embargo, ella decide no operarse por sentir que no está lista para volver a estar con alguien tras la muerte de Benjamín.

Finalmente, Hova se fusiona con la constructora de Ucross, mientras Pedro conoce con Ximena su nuevo negocio, se reconcilia con su viejo amigo y Magdalena gana terreno en la vida de Joaquín.

Horacio sale del hospital y se acerca a sus hijos, quienes lo cuidan y le demuestran que no está solo.

