De delinquir en las calles de Medellín a hacer contenido en las pantallas de Instagram para ayudar a otros

Su historia comenzó en el Barrio Popular Uno, de Medellín. Anderson Torres Pérez es la muestra de que las segundas oportunidades existen. Su vida estaba rodeada de crimen, drogas, armas, delincuencia y temor, pero ahora se dedica a crear contenido para redes sociales, ayudar a sus amigos que terminaron en la cárcel, e inspirar a las personas que ven en él un ejemplo de superación.

La realidad que conoció desde pequeño en las calles de Medellín lo llevaron a tomar malas decisiones. La delincuencia se interpuso en su intención de estudiar. “En el barrio había fronteras invisibles y si uno pasaba al otro lado, así fuera un niño, decían que ya uno era de ese lado y lo amenazaban. Yo vi como mataron un amigo y ahí dije ‘no quiero volver al colegio’”, contó Anderson a NoticiasRCN.com.

Tuvo un accidente con una granada cuando era pequeño. Como cualquier niño que caminaba por su barrio, fue impactado por un artefacto explosivo, pero salió ileso.

Llegó hasta décimo grado y dejó el bachillerato. Se fue de su casa a una vivienda abandonada por una familia que fue masacrada, y comenzó a delinquir para sostenerse. “Le dije a mi mamá que me iba a salir del colegio y me dijo ‘usted se quiere volver como un gamín de la calle y yo no quiero un gamín acá, entonces váyase de mi casa’. Cometió el error creyendo que iba a cambiar, pero yo le dije que me iba (…) como a tres casas de donde vivía mataron a nueve muchachos y a la familia de ellos les dieron un lugar en otro lado, eso quedó abandonado y yo me fui a quedarme ahí, solo”.

En ese momento su ideal de una vida soñada se centraba en dinero, lujos y poder. “Yo veía que el que mandaba en los barrios andaba en las mejores motos, usaba la mejor ropa, tenía muchas mujeres, y uno dice ‘yo quiero ser como él’. No había acceso a un radio, a un televisor, a nada. Es lo que le enseña la calle a uno”.

De la mano de Yeferson y Cintia Cossio, Anderson Torres cambió su vida

Pero cuando por fin lo logró comenzaron los problemas. Tenía todo lo que alguna vez quiso, pero no se sentía bien. “Tenía anillos de oro, cadenas, mujeres, motos, y cuando uno llega a eso, solo quiere tranquilidad. Tenía problemas en el barrio, con la Policía, estuve varias veces a punto de ir a la cárcel”.

Seis años pasaron para que Anderson pudiera salir de la criminalidad. Y dos personas fueron clave para que lo lograra. Él los describe como su familia, su todo. Se trata de Yeferson Cossio y Cintia Cossio, dos hermanos reconocidos en redes sociales por sus arriesgadas bromas y el costoso estilo de vida que llevan, pero para Anderson, solo son sus amigos de toda la vida.

Yeferson le insistía en que se fuera con él. “Me dijo que trabajara como su escolta, pero no lo necesitaba, era pura psicología para sacarme de ahí. Ellos se fueron de Medellín y un día él me dijo, ‘loco, yo me fui derrotado, mi papá se murió, muchos problemas, muchas cosas, yo no quiero volver allá, pero voy a hacerlo por usted, para que se vaya conmigo. Son cosas que no me decía ni mi mamá, ni mi papá”, contó.

A él y a Cintia, la verdad, yo los quiero más que a mi mamá y mi papá.

Pero además de eso, su hijo también lo motivó a convertirse en otra persona. “Yo nunca tuve un detalle, y yo decía que mi hijo iba a tener lo que yo no. Le regalaba lo que quería, un carro, una moto, muchísimas cosas. Pero una vez fui por él porque íbamos para donde Yeferson, que es el padrino, y veo que me estaba escondiendo algo, tenía como tres años, llego y le saco un fusil de juguete. Entonces él decía que quería ser como su papá. Y yo dije como ‘uy, Dios mío’. Lo mismo que yo pensaba de ser el que manda, él lo pensaba. Yo no quería que él sufriera y pasara por todo lo que he pasado, quería un cambio para él”.

Su hijo y una amistad le salvaron la vida, pero no fue sencillo salir de ese mundo. Un día se sentó con sus jefes para decirles que tenía la oportunidad de hacer otras cosas, y sorprendentemente lo dejaron ir del negocio. “Yo ya no quería esa vida. Entonces me reuní con los jefes y les dije que tenía una oportunidad de salirme, pero no es fácil hacerlo sabiendo tantas cosas. Yo decía que me sacaban de ahí muerto”.

Anderson comenzó a trabajar para Yeferson, ayudándole con sus perros, sus carros o cualquier cosa que se convirtiera en excusa para no delinquir.

“Él me dijo que le fuera metiendo a las redes, pero yo cogía el celular y podía quedarme una hora intentando decir ‘hola’ y no era capaz. Me daba pena. Entonces pensaba como ‘todo lo que he hecho en esta vida y solo es coger un celular y hablarle. Tengo que ser capaz’. Así como cerraba los ojos para hacer muchas cosas, entonces voy a cerrarlos para hacer esto. Empecé a subir bromas, videos contando la vida, hablando sobre cómo conocí a Yef y comencé a monetizar”, contó.

“Éramos 31 y a 29 los cogieron presos”: Anderson Torres

Su vida cambió. Se convirtió en creador de contenido y ahora acumula 1 millón de seguidores en Instagram. Pero él nunca se olvidó de dónde venía y de quienes fueron sus amigos, independientemente de a que se dedicaran. “Éramos 31 y a 29 los cogieron presos”. Anderson suele visitarlos al menos una vez por mes en la cárcel. “Voy y me cuentan qué ha pasado en su vida, y yo les cuento de la mía. Ellos dicen como ‘apenas salga de acá, voy a salir a trabajar’ por eso estamos en un proyecto para ayudarlos a ellos”.

Sus visitas son inspiración para los internos. “Los empecé a visitar porque son mis amigos. Muchos me salvaron la vida, sean lo que sean nunca voy a dejar de estar con ellos. Les llevo comida, pero también la visita para ellos es una felicidad y cambian de mentalidad. Yo los veo con intención de transformar su vida. Mi sueño es sacarlos de ahí, que consigan un trabajo, que hagamos contenido porque ellos tienen grandes ideas. Hacer plata sin necesidad de estar molestando en las calles”, explica.

Pero tampoco se olvidó de su gente, su barrio. Luego de conseguir un carro propio, decidió que les mostraría a las personas con las que alguna vez vivió que es posible. “Mandé a organizar el carro que me regalaron ellos (Cintia y Yeferson) acá en Bogotá, yo quería mostrárselo a la gente de mi barrio para que vieran que si se puede. Ese día organizamos un evento con una tarima, artistas, y se crea un movimiento. Eso me dio moral y conformé un grupo para seguir haciéndolo con mis propios recursos. Ahí comencé a conocer gente de fundaciones para ayudar. Hacemos eventos para que se distraigan con algo diferente, pero también para que escuchen que, si yo pude, cualquiera puede”.

Recientemente, Anderson Torres fue ganador de un reconocimiento de Instafest en una reñida categoría. Pero su mayor premio es inspirar a otros con su historia. Cinco de sus amigos que antes se dedicaban al crimen y que pasaron por una cárcel, gracias a su ejemplo, cambiaron su vida, trabajan y viven en paz. Ahora quiere seguir aportando para que otros vean que las segundas oportunidades existen, y que con disciplina todo es posible.