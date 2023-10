"Fue cuestión de vida o muerte": Anuel AA fue operado de emergencia

En las últimas horas ha estado circulando una fotografía del cantante del género urbano Anuel AA que ha generado preocupación en sus fanáticos, puesto que, al parecer, su vida corrió grave peligro y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia.

En la imagen aparece el intérprete de ‘La llevo al cielo’ tendido en una camilla conectado a una bala de oxígeno y a una bolsa de suero. Presuntamente, había venido presentando problemas de salud desde hacía varios días y hace poco sufrió una complicación que por poco le cuesta la vida.

La conmovedora foto de Anuel AA

"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", se lee en la descripción de la publicación.

El cantante también resaltó sus agradecimientos a su equipo de trabajo, con el cual ha estado trabajando para el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Rompe corazones’, que saldría al aire en dos semanas. Sin embargo, debido a su delicado estado de salud, se pospuso el estreno.

Anuel AA resalta que continúa recuperándose exitosamente en un centro asistencial y que permanece bajo cuidado médico. Espera ser dado de alta próximamente para sorprender a sus fanáticos con sus nuevos lanzamientos.

Finalmente, le dio gracias a todos sus seguidores por apoyarlo en estos momentos y a los doctores por haberlo salvado: “Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar esto en las manos de Dios. A los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”.

Por el momento, se desconocen el motivo certero de su intervención, aunque se especula que se pudo haber tratado de una apendicitis.

Los comentarios de los fanáticos de Anuel AA

La publicación se viralizó rápidamente en varias plataformas y decenas de usuarios se preocuparon por el estado de salud de Anuel AA. Otros dejaron mensajes de apoyo deseándole una pronta y exitosa recuperación.

“Recupérate, te amo”, “Ver esa foto me partió el alma, muchos ánimos”, “Dios te cuide, bro, te tengo en mis oraciones”, “Te vas a mejorar, ¡Pronta recuperación”, fueron algunos de los comentarios.