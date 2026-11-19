El Cartagena Music Festival 2027 confirmó su cartel oficial, reuniendo a leyendas europeas como la English Chamber Orchestra junto al talento colombiano de Santiago Cañón-Valencia y la Filarmónica Joven.

¿Quiénes son los artistas internacionales confirmados para el Cartagena Music Festival 2027?

La programación internacional del Cartagena Music Festival 2027 apuesta por el virtuosismo europeo y latinoamericano, trayendo a Colombia a intérpretes que suelen encabezar las temporadas de los teatros más exigentes del mundo. A la cabeza del listado figura la reconocida English Chamber Orchestra del Reino Unido, acompañada en el ámbito vocal por el ensamble británico VOCES8 Scholars.

El piano tendrá un protagonismo indiscutible en esta edición con la presencia de figuras de talla mundial como la venezolana Gabriela Montero, célebre por sus improvisaciones en vivo; la pianista ruso-israelí Elena Bashkirova; el italiano Benedetto Lupo y la estadounidense Natalie Tenenbaum. A ellos se suman el alemán Sebastian Wienand, el austriaco Kiron Atom Tellian y la italiana Monica Cattarossi.

En el terreno de las cuerdas, los vientos y la dirección orquestal, el festival contará con nombres de primer nivel:

Dirección y clavecín : El maestro italiano Rinaldo Alessandrini y el director Francesco Lanzillotta, junto al violinista y director argentino-suizo Andrés Gabetta.

: El maestro italiano Rinaldo Alessandrini y el director Francesco Lanzillotta, junto al violinista y director argentino-suizo Andrés Gabetta. Vientos : El aclamado clarinetista austriaco Andreas Ottensamer y el flautista ruso-estadounidense Denis Bouriakov.

: El aclamado clarinetista austriaco Andreas Ottensamer y el flautista ruso-estadounidense Denis Bouriakov. Cuerdas y música de cámara : El cuarteto alemán Schumann Quartett, el violonchelista italiano Enrico Dindo, el violinista austriaco Leonhard Baumgartner y el violista de gamba noruego André Lislevand.

: El cuarteto alemán Schumann Quartett, el violonchelista italiano Enrico Dindo, el violinista austriaco Leonhard Baumgartner y el violista de gamba noruego André Lislevand. Voces líricas: El contratenor venezolano Samuel Mariño, la soprano italiana Benedetta Torre y el tenor italiano Francesco Meli.

El talento colombiano que brillará en La Heroica en 2027

Como es tradición en este encuentro organizado por la Fundación Salvi, la cuota nacional ocupará un lugar central, demostrando el alto nivel de los músicos y ensambles del país frente a las audiencias internacionales. El violonchelista bogotano Santiago Cañón-Valencia, una de las figuras colombianas con mayor proyección global en la música clásica, lidera la representación individual.

Junto a él estarán presentes intérpretes y creadores nacionales como el pianista Mauricio Arias-Esguerra, la violinista Laura Hoyos, la oboísta Maira León, el clarinetista Juan Diego Panadero y el guitarrista Federico Eligio. En el campo de la composición y la dirección, destacan los nombres de Laura Pacheco, Ludsen Martinus y la directora de orquesta Elizabeth Vergara Gallego.

El formato sinfónico y de cámara nacional también tendrá una fuerte presencia gracias a agrupaciones insignias:

Orquesta Sinfónica de Cartagena

Filarmónica Joven de Colombia

Fusión Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá

Santiago Medina Cuarteto

Trío Libre (ensamble de piano, marimba y congas que aporta sonoridades locales)

¿Qué propuestas innovadoras trae la edición 2027 del festival?

Más allá del repertorio tradicional de concierto, el cartel de 2027 integra perfiles que exploran la intersección entre la música, la ciencia, la pedagogía y los sonidos contemporáneos del continente.

Destaca la participación de la pianista china-estadounidense Dra. Mei Rui, reconocida internacionalmente por su labor como investigadora en medicina musical (Music Medicine), área que estudia el impacto terapéutico y neurológico de la música en la salud humana. Asimismo, el pianista y musicólogo italiano Giovanni Bietti aportará su reconocida faceta pedagógica, clave para acercar las obras maestras al público general.

La diversidad latinoamericana y global también se verá reflejada con la presencia de la compositora cubana Yudania Gómez, la directora Paola Ávila, la artista mexicana Maura Nava y el proyecto multicultural RIZA (con raíces en Estados Unidos, Filipinas y Cuba), ampliando el espectro sonoro del evento hacia nuevas narrativas musicales.

¿Dónde ver las transmisiones del festival en vivo por RCN?

Para aquellos que no puedan asistir presencialmente a los majestuosos escenarios de Cartagena, el festival ha garantizado un amplio despliegue multiplataforma. Las presentaciones, conciertos y encuentros musicales contarán con transmisiones en vivo y en diferido a través del canal del YouTube de Noticias RCN , la señal de Canal RCN, Nuestra Tele Internacional, Canal RCNHD2 y NTN24. Además, los usuarios digitales podrán seguir cada detalle mediante el streaming oficial en el canal de YouTube del Festival.

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