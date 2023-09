Orgullo nacional: Andrés Kisic representará a Colombia ante 54 países en el World Class Global

Para preparar un buen coctel hay utensilios indispensables. Se necesita medidor, dosificadores, tal vez un mortero y una buena cuchara de coctelería. Estos aseguran que la técnica funcione. Pero se requiere mucho más que eso. Detrás de las barras debe haber una persona apasionada, entregada, conocedora, pero, sobre todo, capaz de conectar con los clientes.

El mundo de la coctelería va más allá de una simple fórmula en la que el alcohol juega un papel fundamental. Debe haber experiencia, amor, y una buena marca capaz de entregar sabores únicos.

Colombia es un país que avanza con grandes pasos en esta industria, y Andrés Kisic, bogotano de 28 años que pasó gran parte de su vida en Medellín, es la muestra más visible del talento local en este arte.

Kisic ganó la competencia más importante de coctelería en Colombia, fue elegido entre los más de 40 participantes que hicieron parte, y ahora, se prepara para representar nuestra bandera en Worldclass Global, el evento que escoge al mejor bartender del mundo. 54 países se unieron a este concurso organizado por Diageo que se realizará del 25 al 28 de septiembre en São Paulo, Brasil.

NoticiasRCN.com habló con el colombiano para conocer cómo se prepara para la competencia. Andrés Kisic reveló que su diferencial serían los sabores colombianos, contó qué ha sido lo más difícil en este proceso y explicó cómo lo ha enfrentado.

¿Cómo llegó este mundo de los cocteles a su vida?

Yo llegué desde muy pequeño porque mi papá es administrador turístico y hotelero, entonces siempre que buscaba una opción para hacerme unos pesos de chiquito, y era siendo auxiliar de bar en uno de sus restaurantes. Ya fui creciendo y me quedo gustando esto y me quedé trabajando en esto.

¿Qué es lo que más disfruta de estar tras las barras?

Sonarán muy abiertas las respuestas, pero es que disfruto desde la conexión con la gente, hasta las marcas con las que trabajo porque me identifico con ellas y me gustan mucho Johnnie Walker y Don Julio.

¿Cuál es su coctel favorito?

En estos momentos tengo varios, depende de la marca, pero hay uno que me gusta mucho que se llama Last word, es con gin. Lleva gin, que es con Tanqueray más chimba, lleva Chartreuse verde, Maraschino y zumo de limón.

¿Aprendió todo esto empíricamente o estudiando?

Empecé empírico, después hice un par de cursos. Lo primero fue con el Sena porque en ese entonces no había muchos cursos, ya también tengo el certificado de Learning for Life, de Diageo Bar Academy.

¿Cómo se estás preparando para el World Class Global?

Lo primero claramente es que los cócteles sean ricos, pero hay muchas cosas detrás. También te miran que tengas un buen discurso, un buen speech, que conozcas de las marcas, que manejes el idioma y una buena comunicación con el cliente, una buena hospitalidad, ya te evalúan un todo. No basta solamente con hacer cócteles ricos.

¿Qué es lo más difícil para usted en esta competencia?

Yo creo que lo más difícil ha sido el poder encontrar tiempo para todo, porque no es como que el tiempo se detenga y que pueda solamente prepararme para la competencia, no. De hecho, el coach, que es Pablo Carrillo, me dijo algo desde el principio y fue, ‘mentalízate a que esto es como ser un atleta de alto rendimiento’, entonces la exigencia tiene que ser la misma de un deportista del alto nivel. No basta con que simplemente practiques, no sé, tres horas a la semana, no. Hay que dedicarte siempre un espacio todos los días a esto, además del trabajo que tienes que hacer, además de tu vida personal y todas las cosas. Yo opino que lo más duro ha sido la exigencia, no como algo malo, sino que ha sido un reto.

¿Cuál es ese diferencial que puede mostrar en el mundial?

Yo siento que un diferencial es el sabor colombiano, tanto en personalidad, como en los sabores de acá, porque pienso llevar muchos sabores de nuestro país. También la alegría y la energía que contagiamos los colombianos.

Quiero que el mundo se dé cuenta de que aquí se está haciendo buena coctelería, que las marcas que mencioné sepan que uno puede hacer, por ejemplo, los mejores cocteles con tequila Don Julio, que es posible hacer los mejores cocteles con Johnnie Walker o con Tanqueray, y que ya es algo que se está logrando. Busco quitar un poco ese pensamiento de que solo en Europa o en Estados Unidos se están haciendo buenas cosas, si no que aquí en Latinoamérica y en Colombia estamos logrando avances muy bacanos.