Atleta keniano perdió el primer lugar en Maratón de Buenos Aires por ataque de un perro

El maratonista Robert Kimutai Ngeno fue atacado por un perro en la Maratón de Buenos Aires, Argentina. Por esta situación, el atleta perdió el primer puesto. Este hecho causó indignación en los deportistas, pero a la vez humor en las redes sociales.

Este hecho insólito se vivió en una de las competencias más importantes en el mundo del atletismo en Sudamérica. Sin embargo, el atleta no contó con la seguridad necesaria en la vía y perdió la carrera.

En la carrera, el keniano lideraba el tramo. No obstante, sobre el kilómetro 25 al 38, un canino lo persiguió con ladridos y mordiscos, perjudicando su ritmo. Por esta razón, el deportista de 29 años terminó la competencia en el tercer lugar.

Con impotencia, el atleta comunicó que el perro afectó su rendimiento y tuvo que bajar su velocidad, al sentirse acosado con fuertes ladridos. Con tristeza, resaltó haber perdido el primer puesto por esta situación.

Finalizada la competencia, el deportista mencionó: “estaba realmente asustado y creo que eso fue lo que me hizo perder la concentración. Sabía que iba a ganar la carrera, pero los otros atletas cerraron la brecha en la marca de los 38 kilómetros. Mi objetivo era registrar un mejor tiempo y sabía que habiendo salido adelante lo iba a lograr, pero el perro lo truncó. Quiero olvidar esto rápidamente”, contó el corredor para el medio internacional Nation.

Marathoner Robert kimutai Ngeno was attacked by a dog in Argentina during marathon event last Sunday where he secured third position.



