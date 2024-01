¡Impactante! Avión perdió una ventana y parte del fuselaje en pleno vuelo: video

Recientemente, se conoció una noticia que ha puesto los pelos de punta a cientos de internautas. De acuerdo con un video viralizado en redes sociales, pasajeros de un vuelo en Estados Unidos vivieron momentos de pánico luego de que que el avión en el que iban perdiera una ventana y parte del fuselaje en pleno viaje.

El incidente ocurrió en un Boeing 737 Max 9, minutos después de despegar hacia California. Afortunadamente, el avión logró aterrizar de manera segura en Portland, con 177 pasajeros y tripulación a bordo.

La aerolínea ha decidido dejar en tierra temporalmente sus 65 aviones 737 Max 9 para llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Por su parte, Boeing ha declarado que está trabajando para recopilar más información sobre el incidente.

Ben Minicucci, CEO de Alaska Airlines, anunció que cada avión solo podrá volver al servicio después de completar inspecciones completas y mantener la seguridad de los pasajeros. El vuelo con destino a Ontario había alcanzado una altitud de 4.876 metros cuando se vio obligado a realizar el descenso de emergencia.

🚨DMS Open — CNN is looking for more people to interview who were aboard Alaska Airlines Flight 1282 to Ontario, California — panel of the Max 9 *blew out* in mid-flight emergency.https://t.co/ibHHvYE6lf pic.twitter.com/AGd5MLA2dX