¿Bad Bunny y Taylor Swift juntos?: filtraron las canciones de ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’

El próximo viernes 13 de octubre, Bad Bunny lanzará su quinto álbum de estudio, el cual bautizó ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’. El artista puertorriqueño, de 29 años, sorprendió a todos sus seguidores con una nueva producción musical, la cual contará con 22 canciones.

El 'Conejo Malo' ya sacó dos sencillos que harán parte de esta entrega: 'Where she goes' y 'Un preview'. Estos dos temas tuvieron una gran acogida en YouTube, dando indicios del éxito que le espera a esta nueva recopilación.

Después de 'Un verano sin ti', ganador de 'Mejor álbum de música urbana' en los Premios Grammy (también fue nominado a 'Álbum del Año'; sin embargo, el gramófono se lo llevo 'Harry's House, de Harry Styles), los seguidores del boricua tienen grandes expectativas del que saldrá en los próximos días.

¿Bad Bunny y Taylor Swift juntos?

En redes sociales, filtraron la lista de canciones de ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’. Bad Bunny habría colaborado con Taylor Swift en una canción titulada 'I fell in love' ('Yo me enamoré).

Posible 'tracklist' del nuevo álbum de Bad Bunny