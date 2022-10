Quedó en video: momento en que bebé escapó de su casa, hasta sus perros fueron a buscarlo

Quedó captado en video cuando un bebe en un barrio en Argentina se escapó de su casa. La curiosidad mató al gato, pues el niño por curioso abrió el portón de su casa y salió corriendo hacia la calle, pasando por un andén cerca de donde pasaban los carros.

En ese momento, los dos perros se dan cuenta y entran corriendo a la casa para alertar a la madre de lo sucedido. En el video puede ver como el bebé camina y luego corre mientras pasan carros a una velocidad normal, pero no muy lejos de donde se encontraba el menor.

Al enterarse, la madre se ve en el video corriendo detrás a buscar a su hijo en compañía de los dos perros que se muestran en modo de defensa. Finalmente, no sucedió nada grave, pero los internautas han criticado fuertemente a la madre por no prestar la debida atención al bebe. De no ser por los perros, esta historia tendría un final distinto.

El video del descuido de la madre