La nueva pista que dio Bizarrap sobre su nueva colaboración: saldrá el 4 de octubre

El artista argentino Bizarrap -quien ha hecho famosas colaboraciones con grandes artistas como Shakira, Quevedo, Peso Pluma, Rauw Alejandro, entre otros- recientemente se convirtió en el centro de atención en redes sociales debido a que se ha hecho cada vez más fuerte el anuncio del lanzamiento de su próxima producción.

El rapero estuvo enviando contundentes señales mediante su cuenta de Instagram que despertaron rumores en sus fanáticos sobre una nueva colaboración, la cual daría un giro de 180 grados sobre su estilo de música

De Bizarrap a Bizapop

Recordamos que el pasado 25 de septiembre, Julián Conde, nombre de pila del artista, dejó de llamarse @bizarrap en Instagram y modificó su apodo a Bizapop, lo que generó fuerte intriga en sus fanáticos.

Incluso, hizo aún más notorio este cambio subiendo una historia con fondo balnco con letras negras en la que se etiquetaba a sí mismo. De esta manera, nadie pudo pasar por inadvertido que habría una nueva noticia en los días siguientes.

“¿Decidió hacer otro estilo de música o hará un nuevo lanzamiento?”, fue una de las dudas que más asaltó a los usuarios ahora que las siglas del intérprete no serían BZRP sino BZPP.

Anunció su nueva colaboración

Mediante un reciente tráiler, el artista dio la información tan esperada por sus seguidores: su nueva canción ‘BZRP’ Music Session #57, la cual se estrenará el próximo 4 de octubre.

Algo que generó sorpresa en los espectadores fue la aparición de Guillermo Francella en el videoclip, uno de los directores más reconocidos del cine argentino, quien participó en cintas como ‘El secreto de sus ojos’, ‘Encargado’, ‘Granizo’, ‘El Robo del Siglo’, entre otras.

La característica principal del tráiler fue su inspiración en la película ‘El Lobo de Wall Street’, puesto que aparece Bizarrap en una oficina celebrando el cierre de un negocio de manera eufórica, al igual que lo hacía el protagonista de este filme, Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio).

Este gran festejo se debía a los 8.500 millones de reproducciones en Spotify que habría logrado el rapero argentino: "Ganamos, volvimos a ganar y vamos a seguir ganando", grita el artista mientras sus compañeros vitorean su nombre.

Sin embargo, la felicidad del lugar se ve interrumpida por Francella, quien ordena tajantemente detener la celebración. Posteriormente, le pide a los trabajadores ir a su oficina para darles un fuerte llamado de atención.

Bizarrap y su compañero de trabajo llegan al despacho de su jefe, quien les muestra un tanto descontento que el intérprete se ha vuelto tendencia por su nombre en Instagram, Bizapop. El hombre les muestra con un proyector los comentarios negativos que han hecho los usuarios sobre este cambio.

El compañero del rapero intenta ayudarlo, diciéndole a su jefe que han sido un éxito total en Spotify en todo el mundo y me pidió que los dejara disfrutar los triunfos. Inmediatamente, sale de la oficina.

”¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le pregunta Francella al artista, a lo cual le responde: “Que cuanta más gente nos escuchara, iba a ser más difícil conformar a todos”.

Posteriormente, el empresario le da un gran mensaje a su empleado: “la gente no elige la música, si no ella elige quién quiere que la escuche”. Esta fue la gran manera como se anunció el estreno de su nueva colaboración que saldrá el próximo 4 de octubre y que dejó aún más expectantes a sus fanáticos. Aún no se conoce la identidad del cantante que participará en esta producción.