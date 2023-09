No se conocían: estos son los lugares que los infieles visitan frecuentemente en Bogotá

Uno de los grandes problemas en las relaciones sentimentales es la infidelidad, puesto cada vez se dan a conocer casos en las que las parejas se separan por algún tipo de engaño, haciendo que cada vez sea más frecuente este tema en las conversaciones de las personas, quienes se inventan un montón de historias al momento de ser pillados.

Sin ninguna duda, uno de los factores importantes para que no sea pillado en algún acto de infidelidad es encontrar lugares donde la gente no pueda levantar algún tipo de sospecha y no sea frecuentado por muchas personas, logrando llevar a sus amantes a estos lugares sin miedo a ser descubierto.

Es por eso, que ante la tendencia que se ha armado de la infidelidad en Colombia, un grupo de influenciadoras se dieron a la tarea de buscar los puntos en Bogotá, donde las personas pueden llevar sus ‘amantes’ y tengan pocas probabilidades de ser pillados por amigos o familiares de su pareja sentimental.

Lea también: Inesperada reacción de Gerard Piqué a la visita de Shakira a Barranquilla

El primer punto que los influenciadores dan a conocer es Isierra 100, un centro comercial ubicado en la Av. Suba con calle 100. Según los creadores de contenidos, este sitio ofrece diferentes actividades, en las que se destacan zumba, yoga, club de lectura, taller de manualidades y club de niños, entre otros.

Además, otro de los puntos a favor que tiene este centro comercial es que la zona de comedias no es tan concurrida durante toda la semana, haciendo que las personas puedan disfrutar de un almuerzo o cena tranquilos.

El segundo lugar que dan a conocer es el centro comercial Cedritos 151, este lugar ofrece una pista de bolos que tiene en el sótano, haciendo que las personas puedan de disfrutar de otras actividades sin ser descubiertos. Además, este punto ofrece diferentes actividades para niños, quien podrá estar concentrado mientras la pareja realiza otras actividades.

Le puede interesar: Así será el nuevo crucero por el Caribe que lanzará Disney

El tercer punto y el que más sorprendió a todos los usuarios de los creadores de contenidos es Hacienda Santa Bárbara, el cual se encuentra ubicado en la Carrera Séptima con calle 115. En este sitio es poco, ofrece productos exclusivos y tiene una decoración particular. Además, es uno de los centros comerciales más visitados por los extranjeros, razón por la cual es muy poco probable que sea pillado.