Jada Pinkett confesó que la cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó su matrimonio

En la edición número 94 de los Premios Óscar, celebrada en marzo de 2022, se vivió uno de los momentos más controversiales de la historia de esta gala que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de controversia. Durante la ceremonia, el reconocido actor Will Smith le propinó una cachetada a Chris Rock, presentador de la gala, luego de que este último hiciera comentarios sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith, esposa del artista. Este hecho tuvo importantes consecuencias no solo en el mundo del espectáculo, sino en la vida amorosa de Smith.

La cachetada en los Oscar

Cabe recordar que durante la premiación, en la que Will Smith fue galardonado por su interpretación en la cinta 'El método Williams', Rock hizo una broma inadecuada sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, haciendo alusión a un soldado. Al actor le pareció impertinente el comentario y enfureció diciéndole: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!". Posteriormente se acercó y lo abofeteó fuertemente, dejando a todos los espectadores en 'shock'.

La famosa pareja de Hollywood llevaba varios años teniendo conflictos cuando ocurrió el incidente en los Premios Óscar. Aunque en un principio Jada no estuvo de acuerdo con la acción de Will, ya que en ese momento estaban viviendo vidas separadas y solo asistieron a los premios "como familia, no como marido y mujer", según declaró la actriz a People, su percepción ha cambiado con el tiempo.

En una reciente entrevista con el sitio británico Daily Mail, Jada Pinkett-Smith afirmó que aquella bofetada marcó un antes y un después en su relación con Will Smith. La actriz, de 52 años, reveló que estuvo a punto de no asistir a la ceremonia de los Óscar ese año, pero ahora se alegra de haberlo hecho.

El incidente tuvo repercusiones para Will Smith, quien tuvo que disculparse en varias ocasiones con la Academia. Además, se determinó que tendría prohibido asistir a los actos de los Premios Óscar durante 10 años y renunció a la organización.

¿La bofetada salvó su matrimonio con Will Smith?

Sin embargo, la polémica bofetada pareció haber marcado un punto de inflexión para la pareja. Jada Pinkett-Smith asegura que este suceso influyó positivamente en la crisis matrimonial que estaban atravesando, aunque no dio detalles específicos sobre cómo el incidente contribuyó a la reconciliación.

“Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría el lado de Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”, afirmó la artista.

Incluso, llegó a denominarla "la bofetada santa", puesto que habría sido la salvación de su relación. Aunque la pareja ha decidido mantener su matrimonio conflictos del mismo alejado de los reflectores, después de esto Jada Pinkett se ha abierto a hablar más de ello.

La polémica cachetada en los Premios Óscar 2022 ha dejado una huella en la historia del evento. A pesar de las consecuencias que tuvo para Will Smith, la pareja logró encontrar una relativa estabilidad en su relación tras este episodio, demostrando que incluso en medio de controversias, el amor puede ser más fuerte.