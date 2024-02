Madre de 'La Segura' publicó conmovedor video en agradecimiento por el apoyo a su hija

En diferentes publicaciones, La Segura ha dado a conocer que una de las personas más importantes en su vida es Alexa Mena, madre de la reconocida influenciadora, y que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los motores de caleña, quien ha tenido una exitosa carrera profesional.

Ante el ingreso de La Segura a La Casa De Los Famosos, Alexa Mena ha tomado cada vez más protagonismo en las redes sociales, pues la mujer ha mostrado en varias oportunidades su lado maternal, teniendo en cuenta que ha mostrado su apoyo y orgullo por su hija en el reality del Canal RCN y Vix.

Mamá de la Segura no pudo contener las lágrimas por el apoyo a su hija

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mamá de La Segura agradeció el apoyo que ha recibido La Segura en La Casa De Los Famosos, además de la importancia que ha tenido la creadora de contenidos durante el reality, el cual ya lleva dos semanas al aire.

En el video, la mujer no pudo contener las lágrimas de agradecimiento por todos los comentarios que ha recibido su hija en la producción del Canal RCN, además de ver los primeros pasos que ha tenido su hija en la televisión colombiana, siendo una de las figuras más importantes de La Casa De Los Famosos.

“Sí el cuerpo no le da, el alma y el corazón le dan”, fue el mensaje que acompañó el video de la mamá de La Segura.

Le puede interesar: Martha Isabel Bolaños no disimula su atracción por participante en la Casa de los Famosos Colombia: video

Además, la mujer resaltó la gran valentía que tiene su hija en las diferentes pruebas que ha tenido que vivir en las competencias de La Casa De Los Famosos, teniendo en cuenta las complicaciones de salud que a veces le impiden dar su mejor rendimiento en el reality del Canal RCN y Vix.

La Segura encaró a Martha Isabel Bolaños

En el cara a cara, ‘La Segura’ afirmó que no le había gustado que la actriz tuviera un acercamiento con ella por nacer en la misma ciudad, además de tener una alianza dentro del programa para que las personas que nacieron en el Valle de Cauca tuvieran un protagonismo dentro de La casa de los famosos.

“Ayer te acercaste a mí para preguntarme qué pasaba entre nosotras dos y por qué no fluía la cosa, y me dijiste algo que me quedó sonando mucho, me dijiste: ¿por qué si somos de Cali (…) yo no me uno con las personas por un país o por una ciudad, yo me uno por el corazón”, fueron las palabras de ‘La Segura’.

Vale mencionar que usted podrá vivir todo lo acontecido en La casa de los famosos por el Canal RCN o la app Vix 24/7.