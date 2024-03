Nataly Umaña confesó que esperaba la visita de Alejandro Estrada en la Casa de los Famosos

Los seguidores de la Casa de los Famosos siguen mencionando lo ocurrido el pasado 10 de marzo, al momento que Alejandro Estrada, esposo de Nataly, decidió terminar su matrimonio al frente de Colombia entera, luego de que su esposa tuviera un romance dentro del reality con Miguel Melfi, cantante panameño que se ha convertido en tendencia a nivel nacional.

Sin ninguna duda, lo ocurrido con Alejandro Estrada, Nataly Umaña y Miguel Melfi se ha convertido en un sinfín de comentarios entre todos los seguidores de la Casa de los Famosos, quienes por medio de las redes sociales han mostrado el apoyo a los famosos, quienes se han robado la atención de la farándula criolla.

Nataly Umaña esperaba la visita de Alejandro Estrada

Luego de la sorpresiva visita de Alejandro Estrada, Nataly Umaña confesó en la Casa de los Famosos que ella estaba esperando la visita de su esposo, pues “tenía bastantes ganas por verlo”, además de afrontar sus acciones dentro del reality y que de una u otra manera le hicieron daño al reconocido actor.

“A mí no me llegaron de sorpresa, lo que pasa es que yo no esperaba menos de él. Por eso pedí que viniera, porque quería verlo a los ojos y lo que pasó fue lo que yo quería. El apoyo más grande que yo he recibido en todo esto, es que él haya decidió venir. Eso demostró una calidad de amor, de verdad”, fueron las palabras de Nataly Umaña a Miguel Melfi.

Además, Nataly Umaña aprovechó la oportunidad para elogiar las características que tiene Alejandro Estrada, dejando claro que el apoyo más grande que ella ha recibido dentro de la Casa de los Famosos es que él accedió a ingresar a la casa por unos minutos, a pesar de las acciones que ella ha realizado dentro del concurso.

Miguel Melfi le puso freno a su relación con Nataly Umaña

Miguel Melfi decidió tener una conversación con Nataly Umaña y comentarle que se siente apartado de sus compañeros por el hecho de que ellos están compartiendo mucho tiempo dentro de la casa y a él le gustaría volver a integrarse nuevamente al grupo.

Además, le dejó claro a Nataly Umaña que en la actualidad se quiere enfocar más en la estrategia de juego, pues tras el romance ha perdido el espíritu de competencia y había dejado a un lado las tácticas del concurso, el cual es la más importante para que él pueda continuar dentro de la Casa de los Famosos.

