Sevillano defendió a Alejandro Estrada en Casa de los Famosos: fuerte agarrón con Nataly y Melfi

La tensión en la Casa de los Famosos sigue cada vez más latente, sobre todo por la presunta relación de Nataly Umaña y Miguel Melfi dentro del reality, lo que al parecer ya comenzaría a generar molestia dentro de algunos concursantes de la producción del Canal RCN y ViX, haciendo que la armonía en la casa se esté terminando.

Una de las personas que mostró su malestar por el presunto romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi fue Karen Sevillano, quien dejó ver su inconformismo por las acciones que ha realizado la actriz dentro de la casa, ignorando y dejando a un lado la relación de 12 años que tiene con Alejandro Estrada.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre Nataly Umaña y Miguel Melfi?

La discusión inició al momento que Karen Sevillano dio su opinión sobre la “deslealtad” en las personas, haciendo referencia a lo que está haciendo Nataly Umaña con Alejandro Estrada, quien se encuentra en medio de la polémica por las acciones que ha realizado su esposa dentro del reality.

Luego de unos minutos, la discusión fue subiendo el tono y comenzado a molestar a Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes mostraron sus puntos de vista tras la opinión de Karen Sevillano sobre lo que ha sucedido dentro de la Casa de los Famosos durante lo últimos días, y lo que ha generado una fuerte polémica en todo Colombia.

“Para mí no hay cosa más baja que la deslealtad, para mí eso es lo peor, a mí la deslealtad me duele en alma, pero en el fondo profundo […] Si la deslealtad tuviese perdón, el diablo estuviese en el cielo todavía (…) Pero cuando uno como persona también tiene moral, no se anda metiendo en una relación, cuando uno tiene respeto. El hecho de que ella tenga que respetar su relación no significa que Melfi tampoco sea un irrespetuoso. Soy una persona que está viviendo esto aquí con ustedes y viéndolos, así como ustedes dan sus opiniones, yo también la puedo dar, porque no pueden venir a justificar lo injustificable ¡Qué pena!”, aseguró la influenciadora.

Reacción de Nataly Umaña y Miguel Melfi a la opinión de Karen Sevillano

A penas se presentó la fuerte discusión, Nataly y Melfi se mostraron bastante enfurecidos por las opiniones de Karen Sevillano, hasta el punto de que otros participantes de la Casa de los Famosos tuvieron que intervenir para que la discusión no pasara a mayores.

Además, Nataly Umaña y Miguel Melfi le pidieron a sus compañeros que no fueran “pasados” con los comentarios, pues ya han vivido varios momentos que han hecho crecer los rumores del posible romance.

