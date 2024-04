La razón por la que Yina Calderón no estuvo entre los 8 opcionados para entrar a la Casa de los Famosos

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido que más revuelo genera en redes sociales por el tipo de contenido que hace. No obstante, así mismo tiene varios seguidores, quienes la pedían – incluso- para que ingresara a La Casa de los Famosos.

Y es que el para muchos, el perfil de Yina Calderón era lo que pedía el reality y aunque fue una de las que sonó bastante fuerte para ingresar al reality del Canal RCN, no estuvo ni siquiera en los ocho preseleccionados.

“Una de las primeras cosas que ustedes me han preguntado es: «¿Qué pasó con la casa de los famosos?» Yo les voy a contar como a grosso modo sin tampoco entrar como a especificar tanto; simplemente porque siento que ustedes saben que yo respeto y quiero el canal de RCN porque me dieron esa primera oportunidad en Protagonistas de nuestra tele. Por lo tanto, yo soy una mujer agradecida y no hay que como contar todo lo que pasó, pero les voy a aclarar para que sepa efectivamente”, inició Calderón a través de un video en Instagram.

Y añadió: “A mí me llamaron. Yo envié todos mis documentos, pudimos llegar a una negociación. Ya luego ellos me mandaron el contrato, pero cuando el contrato ya estaba, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Esa es la verdad. No hay nada en contra el canal. Siento que no es el momento para mí, no era la oportunidad para mí. De pronto más adelante, ¿saben? A mí me gustaría estar como en una casa así encerrada nuevamente, pero sí”.