Ganadora de certamen de belleza iba a recibir como premio un esposo: ¿por qué?

Este certamen tiene en alerta a las autoridades en la India que, incluso, abrió investigaciones preliminares tras la convocatoria del concurso que invitaba a la mujer que ganara, a casarse con un ciudadano indio que viva en Canadá. El concurso, que se iba a llevar a cabo el próximo 23 de octubre en un hotel del país, tenía como uno de los requisitos que las participantes sean de casta general, una jerarquía en el sistema de castas hindú.

La casta hace referencia a un linaje o ascendencia de un grupo social. Las personas de una misma casta comparten rasgos físicos, culturales, históricos. En la india hay cuatro principales: Brahmanes, Kshátriyas, Vaishyas y Shudras.

La información sobre el reinado comenzó a difundirse en Bathinda, ciudad de la India, ubicada en el estado de Punyab. Por redes sociales también circularon datos e imágenes; sin embargo, las autoridades locales afirmaron que dichos carteles eran ofensivos, porque contenían palabras que “ultrajaban” a las mujeres. Por este motivo se iniciaron investigaciones y dos personas fueron capturadas por estafa y ofensas contra la mujer.

Medios locales informaron que los dueños del hotel en el que supuestamente iba a hacerse el certamen nunca recibieron ningún tipo de reservación para realizar dicha actividad.

Objectionable posters were pasted in some parts of Bathinda city and were also circulating on #Socialmedia in which Indecent words were written against women. #YourSafetyOurPriority #ActionAgainstCrime pic.twitter.com/6Ti3jsMfaW