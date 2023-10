¿Qué es lo que más miran los reclutadores? Así puede armar una buena hoja de vida

A la hora de buscar trabajo, la presentación de su hoja de vida es fundamental, puesto que es la primera impresión que puede tener una compañía de usted. Construir una marca personal acertada y atractiva es todo un desafío, pero nada imposible y puede aprender mucho de ello. Tome nota de algunos consejos que le pueden servir.

Puede que usted tenga información muy importante, buena experiencia laboral e incluso competencias muy valiosas, pero si no las sabe mostrar adecuadamente en su currículum, las probabilidades de ser contratado se van a reducir considerablemente.

Muchas de las claves para tener una buena presentación van más en la forma que en el fondo, como en la decoración, el orden de la información, las fotos que desea poner, entre otros. Cabe aclarar que no hay una regla universal para hacer una buena hoja de vida, sino que todo dependerá de sus objetivos, el área en la que trabaje y sus prioridades.

Sin embargo, si aún está confundido sobre cómo armar su currículum, los consejos entregados por el portal especializado 'Orientación Universaria' le pueden servir.

¿Cómo hacer una buena hoja de vida?

1. Más no siempre es mejor

Para muchos reclutadores resulta aburridor encontrar una hoja de vida con párrafos largos y un montón de información que, probablemente, no sea relevante para la empresa. Omita poner cursos pequeños y talleres que hizo hace mucho tiempo y que no vayan acorde con los cargos a los que aplica, aún más si no cuenta con certificación. Procure colocar toda su información de forma ordenada, dividida en secciones y con letra legible.

2. Muestre un perfil profesional atractivo

Evite dar rodeos diciendo sus características y cualidades personales: "Soy muy tranquilo, alegre, me gusta leer en mis tiempos libres". Su objetivo debe ser que el reclutador encuentre rápidamente una idea clara de cómo es usted como profesional: sus competencias, habilidades, para lo que está capacitado y, con base en ello, porque deberían elegirlo a usted.

3. Sus logros son muy importantes

Pese a que usted cuente con experiencia laboral en muy buenas empresas, a los reclutadores les importa más los logros que usted ha obtenido durante su carrera. Destine una sección especial para resaltar sus trabajos más importantes y comprobar los resultados favorables que tuvo. Todos tenemos algo que presumir.

4. Evitar distractores

A la hora de decorar su hoja de vida, elija diseños sobrios y sencillos. No se complique poniendo figuras, imágenes y objetos llamativos porque eso solamente va a abrumar al reclutador, a no ser de que su trabajo sea como diseñador gráfico, artista o algún área creativa.

5. Destaque sus proyectos

Si usted ha tenido trabajos independientes y/o proyectos que vayan acorde con el cargo al que está aspirando, no dude en mencionarlos en su currículum. Esto va ayudar a darle una idea al reclutador de cómo es usted como profesional, sus aspiraciones y su valor agregado con respecto a los otros aspirantes.