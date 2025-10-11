Así fue el concierto de La Mosca en Bogotá: pura fiesta y emoción en el Astor Plaza

La legendaria banda argentina La Mosca Tsé-Tsé hizo vibrar a Bogotá con un concierto lleno de nostalgia, ritmo y alegría.

El grupo liderado por Guillermo Novellis se presentó ante más de 900 asistentes en el Teatro Astor Plaza, donde ofreció un show inolvidable que mezcló clásicos, nuevas canciones, covers y la energía que los ha convertido en una de las bandas más queridas de Latinoamérica.

Una noche de fiesta y emociones en la capital

El espectáculo comenzó puntualmente a las 7:30 de la noche y se extendió por casi dos horas. Desde los primeros acordes de “Yo te quiero dar”, el público se levantó de sus asientos para cantar y bailar al ritmo del ska, la cumbia y el pop que caracterizan a la agrupación.

Temas como “Te quiero comer la boca”, “Baila para mí” y “Todos tenemos un amor” hicieron que el teatro se transformara en una verdadera pista de baile.

Novellis cerró el concierto con el éxito que se volvió himno mundialista, “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que desató una ola de emociones, abrazos y euforia entre los fanáticos, en especial los futboleros.

La Mosca, una gira cargada de historia y buena música

El paso por Bogotá forma parte de la gira latinoamericana con la que La Mosca celebra su trayectoria y presenta su más reciente disco, Muchachos, un trabajo que combina nuevos temas con los sonidos festivos que marcaron su carrera desde los años noventa.

Antes de llegar a la capital, la banda también se presentó en Santa Marta, en la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, donde encendió al público con la misma pasión.

Con su energía inconfundible y su mensaje de alegría, La Mosca reafirmó por qué sigue siendo sinónimo de fiesta y buena vibra en toda Latinoamérica.