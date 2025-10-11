CANAL RCN
Tendencias Video

Así fue el concierto de La Mosca en Bogotá: pura fiesta y emoción en el Astor Plaza

La Mosca encendió Bogotá con una noche llena de baile, nostalgia y alegría en el Teatro Astor Plaza.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
10:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La legendaria banda argentina La Mosca Tsé-Tsé hizo vibrar a Bogotá con un concierto lleno de nostalgia, ritmo y alegría.

La Mosca vuelve a Bogotá con un único concierto: estos son los detalles
RELACIONADO

La Mosca vuelve a Bogotá con un único concierto: estos son los detalles

El grupo liderado por Guillermo Novellis se presentó ante más de 900 asistentes en el Teatro Astor Plaza, donde ofreció un show inolvidable que mezcló clásicos, nuevas canciones, covers y la energía que los ha convertido en una de las bandas más queridas de Latinoamérica.

Una noche de fiesta y emociones en la capital

El espectáculo comenzó puntualmente a las 7:30 de la noche y se extendió por casi dos horas. Desde los primeros acordes de “Yo te quiero dar”, el público se levantó de sus asientos para cantar y bailar al ritmo del ska, la cumbia y el pop que caracterizan a la agrupación.

Dos exnovios de Shakira asistieron a su concierto en Bogotá, ¿quiénes son?
RELACIONADO

Dos exnovios de Shakira asistieron a su concierto en Bogotá, ¿quiénes son?

Temas como “Te quiero comer la boca”, “Baila para mí” y “Todos tenemos un amor” hicieron que el teatro se transformara en una verdadera pista de baile.

Novellis cerró el concierto con el éxito que se volvió himno mundialista, “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”, que desató una ola de emociones, abrazos y euforia entre los fanáticos, en especial los futboleros.

La Mosca, una gira cargada de historia y buena música

El paso por Bogotá forma parte de la gira latinoamericana con la que La Mosca celebra su trayectoria y presenta su más reciente disco, Muchachos, un trabajo que combina nuevos temas con los sonidos festivos que marcaron su carrera desde los años noventa.

Concierto en el Movistar Arena es cancelado a última hora por salud del artista
RELACIONADO

Concierto en el Movistar Arena es cancelado a última hora por salud del artista

Antes de llegar a la capital, la banda también se presentó en Santa Marta, en la Gran Muestra Cultural del País de la Belleza, donde encendió al público con la misma pasión.

Con su energía inconfundible y su mensaje de alegría, La Mosca reafirmó por qué sigue siendo sinónimo de fiesta y buena vibra en toda Latinoamérica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

En VIDEO I Perrita es rescatada de un caño en Bogotá gracias a una cadena humana

Miss Universe Colombia

Miss Universe 2025: agenda completa, fechas clave y todos los detalles del certamen

Masterchef Celebrity Colombia

Este es el participante que irá directo al reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Otras Noticias

Subsidios en Colombia

Cajas de compensación ofrecen un subsidio poco conocido que alivia los gastos de los afiliados

Pocos lo saben: las cajas de compensación entregan un subsidio especial que apoya la economía del hogar. ¿Qué brinda?

Tunja

Así fue como tres técnicos antiexplosivos arriesgaron su vida para frustrar atentado en Tunja

Una volqueta cargada con 25 artefactos explosivos fue ubicada muy cerca del batallón Simón Bolívar, en Tunja.

Ecuador

Ecuador traslada a presos más peligrosos a una nueva megacárcel de alta seguridad

Mercado de Fichajes

Harold Santiago Mosquera tendría las maletas listas: revelaron el que sería su nuevo equipo

Donald Trump

¿Tomar paracetamol en el embarazo aumenta las probabilidades de tener un bebé con autismo? estudio responde a teoría de Trump