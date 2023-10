Drake le habría regaló 200 millones de pesos a un fan que tenía un letrero contando su decepción amorosa

El pasado 29 de septiembre, se llevó a cabo uno de los shows más esperados por los fanáticos del Hip Hop y el Afropop: el concierto de Drake en Kaseya Centre, Miami, Estados Unidos. Durante el evento, los reflectores no solo estuvieron puestos sobre el artista, sino también en uno de los espectadores que se robó la atención del público.

A este recinto llegaron más de 20 mil personas, quienes cantaron y disfrutaron al son de reconocidas canciones como ‘One Dance’, ‘In my Feelings’, ‘Hotline Bling’, ‘Worst Behavior’, Marvin's Room’, entre otras.

Al espectáculo llegó un hombre con un curioso cartel que decía: “Gasté todos mis ahorros comprando entradas para mi ex y para mí. Honestamente, no importa, en realidad ella es quien se lo pierde”. El mensaje despertó mucha curiosidad y conmovió a los demás asistentes.

Según los testimonios dados a los medios locales, el hombre había asistido al concierto solo porque su pareja le había terminado hacía unos pocos días y tenían planeado ir juntos, para lo cual habría invertido sus ahorros. Después de cortar con la relación, la mujer lo habría dejado con las boletas compradas. Él no habría abandonado el sueño de ver al cantante, por lo que contra todo pronóstico decidió asistir.

En medio del espectáculo y de la multitud, Drake se percató de la pancarta blanca con letras más pequeñas que portaba el hombre con gafas oscuras. Lo detalló y decidió interactuar con él.

Drake gifts $50,000 to fan who said his girlfriend left him pic.twitter.com/t3WRx3Z3eU