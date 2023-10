Ed Sheeran construyó una iglesia y su tumba en el patio de su casa

Para muchos devotos, casarse con la persona que aman en una iglesia representa un gran anhelo y una bendición ante los ojos de Dios. Tal es el caso del cantante británico Ed Sheeran quien, más allá de cumplir un capricho. hizo realidad uno de sus sueños más grandes: construir su propio templo en el patio de su casa.

Cabe recordar que el artista se comprometió con su actual pareja, la británica Cherry Seaborn, en el año 2018 y desde ese entonces ha manifestado su deseo de construir una iglesia en el condado inglés de Suffolk, tierra natal de su amada.

Sheeran quería tener un espacio religioso elaborado exclusivamente para sellar su amor con Seaborn, aunque esto no fue posible. El Concejo de Suffolk determinó que la estructura de este templo generaría impactos visuales desfavorables, puesto que no sería armónico con la arquitectura ni los paisajes del lugar.

En medio de su frustración por no haber cumplido su sueño, el intérprete de ‘Shape of you’ tomó la decisión de construir su propia iglesia al interior de su mansión en Suffolk, en donde habita con su pareja y dos hijos. De esta manera, contará con la exclusividad y privacidad que desea.

Aunque hasta ahora se comienzan a hacer los primeros anuncios sobre la construcción, el proyecto lleva más de cuatro años planteándose. De acuerdo con el medio El País, desde 2019 se aprobó la elaboración de una pequeña capilla nupcial en el patio de la mansión.

No obstante, los planes se hicieron cada vez más grandes y, tal como se muestra en las imágenes reveladas recientemente, la estructura fue construida de forma ovalada con dos pisos de altura, techo de plomo, muros de roca dura y grano muy fino.

De acuerdo con el medio local ‘The Sun’, la construcción del templo fue aprobada debido a que está ubicado en medio de los árboles, por lo que puede ser cubierto por la vegetación e integrarse con los paisajes del condado.

Adicionalmente, los medios aseguran que la iglesia contaría con ocho bancos, un altar, una galería en el segundo piso y una torre con escaleras tipo caracol. Las obras iniciaron en enero de 2022 y culminaron en agosto del presente año.

So @edsheeran according to [THE Sun] your private chapel at your Framlingham estate has been revealed. ➖💛👨‍🦱⛪️ pic.twitter.com/qtvVwMbG2u