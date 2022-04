Ed Sheeran firmará todos sus procesos creativos tras ganar demanda por plagio

La estrella pop británica Ed Sheeran aseguró el viernes que ahora filma todas sus sesiones de composición buscando evitar futuras demandas por presunto plagio, tras haber ganado un importante caso judicial esta semana.

Lea además: Ed Sheeran comparece ante la Corte por acusación de plagio en su canción ‘Shape of You’

El cantante concedió su primera entrevista después de que un juez de la Alta Corte de Londres dictaminara el miércoles que su gran éxito "Shape of You" no utilizó frases musicales de otra canción.

"Ahora simplemente lo filmo todo, todo está grabado", aseguró a la televisión BBC en una entrevista difundida el viernes. "Hemos recibido reclamos sobre canciones y decimos, bueno, aquí está el metraje y miren. Verán que no hay nada", explicó.

"Personalmente, creo que el mejor sentimiento del mundo es la euforia en torno a la primera idea para escribir una gran canción", afirmó. Sin embargo, previendo posibles demandas judiciales "te encuentras en ese momento, cuestionándote a ti mismo", agregó.

Un juez londinense consideró el miércoles que Sheeran "ni deliberadamente ni inconscientemente" copió parte de la melodía de la canción "Oh Why", compuesta por los demandantes Sami Chokri y Ross O'Donoghue, al escribir "Shape of You".

Este tema de Sheeran de 2017 sigue siendo la canción más reproducida en Spotify, con más de 3.000 millones de reproducciones.

Sheeran explicó a la BBC que lamentaba haber llegado a un acuerdo extrajudicial en un caso de plagio anterior en Estados Unidos por su canción de 2017 "Photograph", y aseguró que "no quedaba otra opción" que luchar contra la nueva demanda en el Reino Unido.

Vea también: J Balvin se aleja de pelea con Residente y anuncia doble canción con estrella mundial

Coautor de "Shape of You", John McDaid, de la banda Snow Patrol, afirmó que el caso "resultó realmente muy pesado y consumió" mucha energía.

"Se notó realmente el coste para nuestra salud mental y creatividad", aseguró, coincidiendo en que en la era del streaming los artistas tienen que luchar contra una ola creciente de demandas por derechos de autor.