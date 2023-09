¿El ‘boom’ de la cerveza sin alcohol? La bebida que seduce cada vez más a sus adeptos

Alemania, la cuna de la cerveza y una población que tradicionalmente ha convertido esta bebida en toda una cultura, cada vez más se inclina por la cerveza sin alcohol, seducidos por sus ventajas para la salud y la calidad creciente de las opciones disponibles.

Las cervezas con menos de 0,5% de gradación, el límite legal para ser clasificada como bebida no alcohólica, ya no son algo inusual en los lugares donde se frecuenta para compartir y disfrutar de una o unas cuantas.

"Me gusta el sabor de la cerveza, pero no me parece razonable beberla siempre con alcohol", afirma el alemán Kathrin Achatz.

Según el portal de estadísticas federal Destatis, el volumen de cerveza no alcohólica producida en Alemania casi se ha duplicado en los últimos diez años, llegando a los 670 millones de litros en 2022. Un sondeo de 2022 del instituto Allensbach apuntó que la cerveza no alcohólica representaba alrededor del 7% del total de compras de esta bebida.

La cerveza sin alcohol seduce a los nuevos consumidores

Lanzada en los 1970, la cerveza sin alcohol se concibió inicialmente como un producto de nicho para conductores, mujeres embarazadas o alcohólicos en recuperación. Sin embargo, en los últimos años su consumo se popularizado e incrementado a grandes escalas, además, las empresas fabricantes también le han apostado este sector con mayor variedad y opciones a su público.

Este crecimiento se debe en parte al desarrollo de las técnicas de fermentación, que han mejorado la calidad de la cerveza sin alcohol, algo que antes suponía una barrera para los consumidores.

Pero el auge de su consumo se explica en gran medida por los hábitos de vida saludable de los consumidores y la conciencia social sobre los efectos nocivos del alcohol.

El consumo de alcohol está disminuyendo en Alemania, especialmente entre los jóvenes, aunque el país se sitúa todavía entre los más bebedores del mundo, con hasta 10 litros de alcohol puro por habitante y año.

Según un estudio del Centro Federal de la Educación para la Salud, un 8,7% de los jóvenes de entre 12 y 17 años consumen alcohol al menos una vez por semana. En 2011, esta cifra se situaba en el 14%, y en 1979 estaba en el 25%.