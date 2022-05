Tuvieron un hijo con fertilización in vitro, pero el padre resultó siendo otro

Hoy en día se ha vuelto común la opción de poder tener hijos con la opción de la fertilización in vitro. Esta opción está siendo explorada por muchas parejas en el mundo, por lo que cada vez hay más información e interés en el tema.

Para algunos, esta fertilización in vitro se convirtió en “la forma más efectiva de tecnología de reproducción asistida”. Para resolver dudas, consiste en fecundar óvulos con espermatozoides directamente en el laboratorio.

Caso no exitoso de la fertilización in vitro

Pero no todo en la vida es como se quiere. Una familia intentó este proceso, teniendo con éxito su hijo, pero 10 años después una noticia les dio un giro de 360 grados y que los dejó perplejos en la actualidad: se enteraron de que el padre biológico era distinto.

“Hubo muchas emociones que tuvimos que superar, incluida la separación del amor de nuestro hijo, que no ha cambiado. Este error que sucedió, ¿cómo pudo pasar, por qué sucedió y qué hacemos ahora?”, se cuestionó el estadounidense Vanner Jonhson.

La historia de esta familia

Vanner Jonhson está casado con Donna Jonhson. Ambos deseaban tener un segundo hijo, pero tenerlo de forma natural no les era posible, así que intentaron la fertilización in vitro, en un proceso que arrancó en el 2007 en el Centro de Medicina Reproductiva de la Universidad de Utah, Estados Unidos.

La felicidad llegó a sus vidas, pero no duró mucho debido a una prueba de ADN que quisieron realizarse por diversión. Fue allí donde se enteraron de que el padre biológico era otro y sus vidas quedaron en suspenso.

“Mis resultados decían que yo tenía dos hijos y que nuestro hijo mayor era medio hermano del menor. Ahí supimos que debía haber algo mal”, aseguró Donna Johnson en entrevista con ‘ABC’.

Y en medio de ese dolor y despecho, no les quedó otra opción que contarle al menor, mientras comían helado y daban un paseo.

“Le dije ‘resulta que sucedió algo y no estamos seguros de lo qué pasó, pero en realidad no soy tu padre biológico’. Él simplemente me miró y dijo ‘¿en serio?’”, narró Vanner al medio citado.

Finalmente, se le realizaron pruebas de ADN al pequeño y así fue como pudieron establecer que el padre biológico era Devin McNeil y comenzaron su búsqueda.

“Hubo una fecha en la que estuvimos en la clínica al mismo tiempo. Yo estaba haciendo transferencias, así que fue entonces cuando volvieron a poner mis embriones adentro. Ella (Donna Johnson) estaba haciendo la recuperación cuando tomaron sus óvulos. Creemos que pasó casi al mismo tiempo hace 14 años”, recordó Kelly McNeil, esposa de Devin.