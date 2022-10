El Fest 45 llega con arte y hará vibrar este sábado a Bogotá

En su segunda edición, el FEST 45 presenta una gran variedad de actividades este sábado 8 de octubre desde las 2 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, para que, quienes viven en Bogotá y visitantes de otras ciudades y países, disfruten de la tradicional zona famosa por las mejores cervezas artesanales y sitios de comida que hacen de Teusaquillo un escenario multicolor, diverso, fresco y acogedor para el público.

Juegos de gráfica y estampatón, tatto & piercing, talleres de pintura, teatro, música en vivo, DJ’s, cata de cerveza, body paint en vivo, juegos de mesa, libros, poesía, exposición de fotografía, maquinitas, afro beats, mezcla de vinilos, rana, talleres de estampado, entre otras, son solo algunas de las actividades que se podrán disfrutar durante el sábado en la capital del país.

“Es la segunda vez que realizamos este festival, donde distintos negocios de la zona de la Calle 45 entre la Avenida Caracas y la Carrera 24 nos unimos para reactivar la actividad económica y demostrar que trabajamos unidos para mostrar la buena cara de Teusaquillo, con diversas actividades y así, entregar también buenos espacios de esparcimiento y diversión; y en nuestro caso, música en vivo y la mejor selección de Rock & Roll”, expresó Julián Castro, representante de Reed Pub.

Cientos de empleos genera el comercio de la Calle 45, así como un gran impulso a este sector también residencial, y según expresa Castro, se busca crecer el comercio y aportar a una economía sostenible y diversa para la capital.

“No solo se trata de cerveza artesanal, aquí encontraremos teatro, juegos, comida, coctelería, arte, música y trabajamos en conjunto en un sector más seguro y activo. Es un trabajo de pequeños negocios que diariamente trabajan con sus equipos ayudando también al sustento de cientos de familias”, dijo.

Participantes:

Casa Manigua, The Shots Lab, Metal Biela, Bizarre Rock Bar, Ragnarök Viking Pub, Maldita Vanidad Teatro, Bar Punto 45, Beer Urbano, Polansky Bar, La Tienda Rola, Reed Pub, Street Rock Bar, Polahop, El Sushiman, Serenata Bar, Ruta 45, Slow Beer Colombia, Médula Café, La Hoguera y Navegante, Librería El Dinosaurio, Dematus Pizza, Nativo Bar, Único Bar, Madriguera Brewing Co, Haus Salchichas Artesanales, Lamburguesa, El Garnachán, Soul 45, Game Pub, Three-Man Pub, La Casa de Pandora, Canteo Gastrobar, Casa Cultural La Roja, Under Pub, Veloo, Musa Bistro.