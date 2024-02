En fotos: así es la primera tienda que abrió Juan Valdez en Dubái

Un día histórico para los caficultores colombianos fue este jueves 22 de febrero luego de que se confirmara la apertura de la primera tienda Juan Valdez Café en Emiratos Árabes, específicamente en Dubái, una de las ciudades más desarrolladas del mundo.

Para nadie es un secreto que el café colombiano es uno de los más apetecidos de todo el mundo y buscando la expansión del mercado, este jueves se dio a conocer la que será la primera tienda Juan Valdez en Dubái.

Tienda Juan Valdez en Dubái

“Nos enorgullece anunciar la apertura de nuestra primera tienda Juan Valdez en Emiratos Árabes Unidos, ubicada en Dubái”, escribió en su cuenta de ‘X’ el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo.

En las imágenes se puede evidenciar una tienda bastante amplia, con algunos costales de café a las afueras para así mostrarle a la cultura de Medio Oriente parte del proceso que se realiza en Colombia para tener el mejor café del mundo.

Nos enorgullece anunciar la apertura de nuestra primera tienda Juan Valdez en Emiratos Árabes Unidos, ubicada en Dubái.



Emiratos Árabes Unidos representa un mercado clave para Juan Valdez en su plan de expansión internacional. El país tiene un mercado de café valorado en 276,9… pic.twitter.com/RZIwu3mcqx — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) February 22, 2024

“Emiratos Árabes Unidos representa un mercado clave para Juan Valdez en su plan de expansión internacional. El país tiene un mercado de café valorado en 276,9 millones de dólares y un consumo per cápita de 1.1 kilogramos al año (Fuente Euromonitor: Hot Drinks in the UAE, 2023)”, agregó Jaramillo.

“Con esta apertura, Juan Valdez reafirma su compromiso con las 548 mil familias caficultoras del país, enalteciendo su labor y creando más oportunidades para compartir con el mundo, el café premium 100% colombiano”, sentenció.

El cafe colombiano llegó a Emiratos Árabes

Esta es una importante noticia para el mercado del café colombiano en el mundo, pues seguramente será un inicio para la expansión de las diferentes sedes en otros países.

☕️🇨🇴🇦🇪🇸🇦 ¡Desde Emiratos Árabes y Arabia Saudita, seguimos promoviendo el café colombiano, considerado el mejor café suave del mundo! @GermanBahamon, Gerente General de @FedeCafeteros, sostuvo reuniones estratégicas para explorar nuevas oportunidades de crecimiento y… pic.twitter.com/ynHtOgsqLc — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) February 21, 2024

“¡Desde Emiratos Árabes y Arabia Saudita, seguimos promoviendo el café colombiano, considerado el mejor café suave del mundo!”, escribieron desde la Federación Nacional de Cafeteros.