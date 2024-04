La Casa de los Famosos est谩 cada vez m谩s emocionante, pues luego de que se diera a conocer la descalificaci贸n de Nanis Ochoa y la eliminaci贸n de Sandra y Juan David, ahora los participantes se preparan para la prueba de l铆der, donde todos los famosos buscar谩n los beneficios que da el Jefe al ganador de la prueba.

Sin ninguna duda, el vencedor de esta prueba tendr谩 una semana tranquila dentro de la Casa de los Famosos, pues ser谩 el encargado de tomar las decisiones m谩s importantes durante la semana, adem谩s, de estar a salvo de la placa de eliminaci贸n y dar el nombre de los nominados que estar谩n en riesgo de eliminaci贸n.

驴Cu谩les son los nominados esta semana?

Antes de que Sandra Mu帽oz y Juan David dejaran la Casa de los Famosos, ambos participantes dieron a conocer su nominado para la placa de eliminaci贸n del concurso, dejando varias sorpresas dentro de sus excompa帽eros, quienes no tomaron de la mejor manera la nominaci贸n de la actriz y el deportista.

Sandra Mu帽oz nomin贸 a Miguel Melfi, argumentando que es una persona que har谩 todo por ganar y son cosas con las que no todo el mundo est谩 de acuerdo. Adem谩s, en el cara a cara antes de la gala de eliminaci贸n, alcanzaron a tener un cruce de palabras.

Le puede interesar: Piden dura sanci贸n contra Karen por pol茅micas palabras contra Juli谩n en La Casa de los Famosos

Por su parte, Juanda sali贸 tranquilo de la casa, pero al momento de dar su nominado a eliminaci贸n, sorprendi贸 que nominara a Isabella Santiago, con quien reci茅n hab铆a compartido un emotivo momento.

Juan David dio sus teor铆as de la salida de la Casa de los Famosos

En conversaciones con Roberto Vel谩squez y Lina Tejeiro, Juan David dio a conocer la teor铆a por la que sali贸 de la Casa de los Famosos en la octava semana de participaci贸n, dejando claro que sali贸 de la casa por no ser tan conocido entre los seguidores, adem谩s de estar en la nominaci贸n con personas m谩s populares en Colombia.

Vea tambi茅n: Nanis Ochoa habl贸 tras su salida de la Casa de los Famosos y se fue contra novio de La Segura

鈥淪iento que sigo pensando lo mismo y es de pronto no ser tan conocido, porque a quien no le gustar铆a tener 11 millones de seguidores. Sin embargo, siempre fui yo, una persona real, tomando decisiones desde el coraz贸n. Siempre me mostr茅 tal cual soy, pero al ver que en cada posicionamiento solo dos o tres participantes votaban por m铆 me dio a entender que estaba haciendo las cosas bien. Lo que me sac贸 fueron muy poquitos votos realmente鈥, dijo el deportista.