Para nadie es un secreto que La Casa de los Famosos ha generado todo tipo de reacciones y comentarios entre todos los colombianos, quienes d铆a a d铆a dan a conocer por medio de las redes sociales su opini贸n sobre lo acontecido con los famosos dentro de la producci贸n del Canal RCN y la app de ViX.

Para el cap铆tulo de este martes 9 de abril, los participantes tuvieron una gran sorpresa dentro de la casa, pues tuvieron un momento de cine, lo que ha generado una fuerte tensi贸n entre todos los concursantes, quienes se dieron cuenta la 鈥榤ascara鈥 que ten铆an algunos de sus compa帽eros dentro del concurso.

Adem谩s, de lo acontecido con la din谩mica del cine, este martes 9 de abril tambi茅n los participantes tendr谩n la prueba de presupuesto, donde los concursantes definir谩n el mercado de esta semana, la cual tendr谩 a Pantera como l铆der, quien fue el encargado de ganar la prueba de esta semana.

Nueva pelea entre La Segura y Martha en la Casa de los Famosos

La discusi贸n se present贸 al momento que los famosos se encontraban en la sala de cine que dispuso el jefe a los participantes. Aunque no se conoce la raz贸n de la pelea, la actriz y la creadora de contenidos no se quedaron callados y se dijeron sus verdades en la casa en frente de todos, haciendo que se presentaran m谩s involucrados.

鈥淓st煤pido鈥 dijo La Segura, haci茅ndose referencia a Juli谩n Trujillo, a lo que Martha contest贸 鈥溌縠st煤pido qui茅n?, haciendo que la creadora de contenidos tuviera una inesperada reacci贸n 鈥渆st煤pido 茅l, yo no soy como vos que hablas a las espaldas morronga鈥. Sin embargo, Martha no se dej贸 y contest贸 鈥渕orronga vos asolapada. Cree que con ese tonito de seguridad va a tramar. Yo ya no te compr贸 nada鈥.

La Segura cuenta la historia de su padre en la Casa de los Famosos

鈥淎mo a mi pap谩, pero creo que hasta el sol de hoy no he podido perdonarle, que un d铆a me haya mandado una nota de voz y me dijera que ojal谩 quedara cuadripl茅jica, 驴C贸mo un padre le dice eso a su hija?鈥, coment贸 la creadora de contenido en medio del llanto.