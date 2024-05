🔴EN VIVO🔴 La Casa de los Famosos Colombia, hoy miércoles 22 de 2024: día de nominación

Una semana llena de emociones se ha vivido dentro de la Casa de los Famosos, teniendo en cuenta todos los que han tenido que vivir los ocho participantes dentro del reality, haciendo que los seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX reaccionen a todas las acciones de los famosos dentro de la casa.

Luego de un martes lleno de alegría por ganar la prueba de presupuesto, ahora los concursantes tendrán que vivir una nueva jornada de nominación, donde todos los concursantes darán a conocer la persona que estará en riesgo de eliminación, además del nominado del líder (Pantera), quien tendrá en sus manos una fuerte decisión.

¿Qué team estará en peligro esta jornada de nominación?

Sin ninguna, el equipo que estará en peligro para sumarse a la placa es el team galáctico, quien en la actualidad ya tienen a Martha Isabel en riesgo de salir y pueden sumar a Julián Trujillo y Sebastián González, quienes tendrán que esperar las votaciones de sus otros compañeros dentro de la casa.

Por su parte el team papillente, espera reponerse de lo que ha salido estas dos últimas semanas, donde han tenido que despedir a dos de sus integrantes (Diana Ángel y La Segura), teniendo en cuenta que Julián y Sebastián fueron los encargados de poner tensa la situación dentro de los integrantes de los amigos de Miguel Melfi.

Pelea en team galáctico en la Casa de los Famosos

Este miércoles en el equipo galáctico, cuando Martha Bolaños y Julián Trujillo tuvieron un pequeño encontrón que fue aprovechado por Pantera (líder de la casa) para verlo.

Luego de una dinámica que realizó El Jefe, Martha le mencionó a su aliado en el juego que le había entristecido que no la hubiera defendido o apoyado cuando se vivió un nuevo juego de etiquetas en el que cada uno describía con una palabra a otro integrante del programa.

Y es que, aunque la jornada empezó con halagos y palabras positivas, hubo unos minutos de tensión entre Martha y Alfredo Redes.

“A mí no me importa lo que haya dicho, a mí lo que me dolió fue tu silencio”, le dijo Martha a Julián reclamándole por no defenderla de los ataques de Alfredo.