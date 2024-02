Epa Colombia acudió de urgencias tras sufrir fuertes dolores en su embarazo: esto fue lo que pasó

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia' ha generado un enorme revuelo en los últimos meses compartiendo detalles de lo que ha sido su etapa de embarazo, el cual fue por inseminación artificial. La empresaria ha compartido imágenes de su proceso junto a su pareja Karol Samantha, quien es futbolista.

Mediante sus redes sociales, la influencer ha dado detalles de lo que ha sido todo su avance en esta nueva etapa de su vida. Allí, Barrera Rojas ha reconocido los duros momentos que ha pasado y lo difícil que ha sido llevar a su hija Daphne en su vientre. “Como no fue normal, sino que fue inseminación in vitro. Por los medicamentos se me cayó el cabello, se me brotó mucho la cara, todavía la tengo muy brotada, el estado de ánimo ha estado así (caído). Pero bien, he sido fuerte…”, ha relatado.

Epa Colombia acudió a urgencias por dolores

En sus más recientes publicaciones, Epa contó que tuvo que acudir a urgencias debido a unos dolores que venía presentando en la parte baja de su vientre. A pesar de encender las alarmas, la empresaria pudo dar un parte de tranquilidad por su salud y la de su bebé.

“Amiga, me vine por urgencias por un dolo bajito, tanto que no me dejaba caminar. Ya nos están revisando. Estaba un poco asustada, la verdad el dolor era demasiado fuerte. Por cierto, Karol siempre cuida de nosotras y nos protege. Me están haciendo exámenes, gracias a Dios Daphne está súper bien. Llegué a tiempo, amiga”, contó.

Por ahora la creadora de contenido no ha dado más información al respecto de lo sucedido. Karol Samantha, su pareja, publicó una fotografía hace algunas horas en las que aún se encontraba en el hospital junto a la empresaria.

Epa confesó si tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.