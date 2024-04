Video: Nació la hija de 'Epa Colombia', la influenciadora la presentó en redes sociales

Tras varios meses donde tuvo que aguantar un sinnúmero de dolores y crisis, como lo contó ella, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como 'Epa Colombia', dio a conocer este martes el nacimiento de su hija Daphne.

Aunque se había dicho que el parto estaba programado para este 12 de abril, finalmente se le adelantó a la influenciadora, naciendo este martes 9 de abril en una clínica en Bogotá.

Mediante un emotivo video que publicó en sus redes sociales, Epa mostró como fue todo el proceso del parto y las primeras horas junto a su hija y su pareja Karol Samantha.

Así presentó Epa Colombia a su hija

."Amiga, nació nuestra princesa", fueron las palabras con las que la influencer anunció la llegada de su bebé al mundo.

Tras la publicación de Epa, los comentarios de felicitación no han dejado de llegar, ya que para ella ha comenzado una de las etapas más hermosas de su vida. Estos fueron algunos de los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores.

"Mil bendiciones, has conocido al amor de tu vida en la tierra", "Qué cosita tan preciosa", "La sonrisa de una bebé a la que no le faltará nada, los envidiosos están a punto de salir", "Qué ternura, qué bello ese vídeo", se leyó en redes.

Epa confesó si tendrá más hijos

Además de contar detalles de su embarazo de Daphne (nombre de su hija), la influenciadora reveló a sus seguidores que tiene en planes tener otro bebé, algo que generó revuelo en las redes.

"Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí súper feliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”, concluyó.