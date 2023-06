MasterChef Celebrity: Zulma entra en pánico antes del reto de eliminación

Los participantes volvieron a las cocinas, donde definieron quienes se llevarían el temido delantal negro. Sin embargo, hubo dos participantes que pasaron directamente a reto de eliminación: Luces y 'El negrito'.

En el caso de Luces, tuvo que ponerse el delantal negro por estar ausente durante varios días. Por su parte, 'El Negrito' fue víctima de la mala suerte de Carolina, a quien los chefs le pidieron que escogiera a uno de sus compañeros para que pasara directamente al reto de eliminación, debido a que tenía el pin de inmunidad.

Después de haber hecho esta riesgosa elección, comenzó el nuevo desafío. Para ello, tenían que hacer tres preparaciones que tuvieran como ingrediente estrella el queso. Debían realizar una entrada, un plato fuerte y un postre. Para cada receta tenían 30, 45 y 60 minutos respectivamente.

Los cocineros debían dividirse en cuatro equipos: Rojo, verde, morado y azul. Carolina también sería la encargada de agruparlos y debía hacerlo de forma muy estratégica.

Las dificultades de Zulma

Laura Barjum tuvo que trabajar con Zulma y, aunque parecía un trabajo sencillo, terminó en un caos completo que derramó una que otra lágrima. La actriz tenía que preparar una ingeniosa entrada con queso, tomate y una tormentosa salsa.

Lamentablemente, no pudieron ayudarse entre ellos y Zulma debía preparar su plato sola. Para ello, cortó unos tomates en rodajas pequeñas y las adornó con trozos de queso

La confusión estuvo a la hora de preparar la salsa, ya que ella insistía en hacer una vinagreta adicional, mientras que Laura le decía que hiciera una sola salsa para que fuese más sencillo.

En esta ocasión, la suerte no estuvo de su lado y la actriz se mostró bastante desesperada a la hora de emplatar. No sabía elegir qué plato le convenía más y la salsa también sufrió un percance que, por cuestiones de tiempo, por poco no pudo ser solucionado.

"¡Manos arriba!", gritó Claudia Bahamón y en medio de la desesperación de pensar que las cosas no habían salido como esperaba, Zulma derramó lágrimas que conmovieron a sus compañeros.