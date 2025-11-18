Este fue el particular objeto que le lanzaron a Beéle en su show en Bogotá

Beéle hizo historia en Bogotá con su 'Frente al Mar Tour', convirtiéndose en el primer artista en lograr la mayor cantidad de presentaciones en una misma gira en la capital.

Así fue la presentación de Beéle en Bogotá

El fin de semana, del 14 al 17 de noviembre, el Movistar Arena se llenó de energía con sus grandes éxitos como 'Anhélame', 'No tiene sentido', 'Top Diesel', 'Que te vaya bien' y 'Morena', entre muchos más.

La noche del concierto fue un espectáculo inolvidable, con Beéle demostrando su talento y carisma en el escenario. Los fanáticos corearon cada canción y disfrutaron de la compañía de otros artistas invitados.

Este fue el extraño objeto que le lanzaron a Beéle

Lo que realmente sorprendió fue que en medio de un concierto, le lanzaron un brasier.

El artista se encontraba en la segunda tarima, cuando uno de sus mánagers le dio el objeto, generando risas y sorpresa entre la multitud.

El video se volvió viral en redes, y los fans reaccionaron ante el extraño suceso. Aunque el artista no vio el objeto, siguió con su presentación, demostrando su profesionalismo y buen humor.

Con esta gira, Beéle sigue consolidándose como uno de los artistas más populares de la escena musical colombiana. Su música y su energía en el escenario han conquistado a miles de fanáticos y su próxima fecha en Bogotá promete ser otro éxito.