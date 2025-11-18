CANAL RCN
Tendencias

Este fue el particular objeto que le lanzaron a Beéle en su show en Bogotá

El artista se sigue consolidando como uno de los más populares en la escena musical colombiana.

Beéle
Foto Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
09:43 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Beéle hizo historia en Bogotá con su 'Frente al Mar Tour', convirtiéndose en el primer artista en lograr la mayor cantidad de presentaciones en una misma gira en la capital.

“No al maltrato animal”: el contundente mensaje de Beéle tras sus shows en Bogotá
RELACIONADO

“No al maltrato animal”: el contundente mensaje de Beéle tras sus shows en Bogotá

Así fue la presentación de Beéle en Bogotá

El fin de semana, del 14 al 17 de noviembre, el Movistar Arena se llenó de energía con sus grandes éxitos como 'Anhélame', 'No tiene sentido', 'Top Diesel', 'Que te vaya bien' y 'Morena', entre muchos más.

La noche del concierto fue un espectáculo inolvidable, con Beéle demostrando su talento y carisma en el escenario. Los fanáticos corearon cada canción y disfrutaron de la compañía de otros artistas invitados.

Rumores de romance: Beéle comparte foto junto a una modelo y causa revuelo en redes
RELACIONADO

Rumores de romance: Beéle comparte foto junto a una modelo y causa revuelo en redes

Este fue el extraño objeto que le lanzaron a Beéle

Lo que realmente sorprendió fue que en medio de un concierto, le lanzaron un brasier.

El artista se encontraba en la segunda tarima, cuando uno de sus mánagers le dio el objeto, generando risas y sorpresa entre la multitud.

El video se volvió viral en redes, y los fans reaccionaron ante el extraño suceso. Aunque el artista no vio el objeto, siguió con su presentación, demostrando su profesionalismo y buen humor.

Con esta gira, Beéle sigue consolidándose como uno de los artistas más populares de la escena musical colombiana. Su música y su energía en el escenario han conquistado a miles de fanáticos y su próxima fecha en Bogotá promete ser otro éxito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

¡Insólito! Ryan Castro abre concierto en Estados Unidos junto al hijo de J Balvin

Redes sociales

Fallas masivas en internet: importante daño en Cloudflare generó caída de distintos servicios

Redes sociales

X (antes Twitter) se cae en Colombia y otros países: estas son causas del fallo

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Cuál es la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, según investigaciones?

Perder peso de forma efectiva: esta es la mejor hora para entrenar si se tiene obesidad, según estudios.

Día sin carro

Anuncian día sin carro y sin moto en importante municipio cercano a Bogotá: así será la medida

Fusagasugá, conocida como la 'Ciudad Jardín', implementará una jornada de Día sin Carro y sin Moto el próximo jueves 27 de noviembre de 2025.

Gustavo Petro

Informe de la UIAF revela movimientos bancarios del presidente Petro: transacciones, pagos y compras en tiendas de lujo

Mundial de fútbol

Donald Trump habló con Gianni Infantino sobre cambiar algunas sedes para el Mundial 2026

Alemania

Mueren icónicas gemelas de la televisión a los 89 años