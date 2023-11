Madre de Rigoberto Urán relató cómo 'Evaristo Rendón' quiso incendiar su casa

La telenovela 'Rigo', inspirada en la vida del ciclista antioqueño Rigoberto Urán, ha hecho que miles de espectadores estén pendientes del canal RCN todas las noches, puesto que se han visto atraídos por esta increíble historia.

La trama se remonta a los años 2000 en un pequeño municipio llamado Urrao, en Antioquia. Allí fue donde 'Rigo' descubrió su pasión por el ciclismo y empezó a adentrarse en este deporte. Sin embargo, tal como se muestra en la historia, la vida del protagonista estuvo llena de dificultades como la violencia, los grupos armados ilegales y la envidia de muchos habitantes del pueblo.

Uno de los personajes más controvertidos ha sido el interpretado por Julián Arango: 'Evaristo Rendón'. Muchos televidentes se han preguntado si este personaje realmente existió en la vida del ciclista Rigoberto Urán y si era tan malvado como lo muestran. Ahora, el tío de Urán respondió a los rumores.

¿Evaristo Rendón existió en la vida real?

En la telenovela, Evaristo Rendón es retratado como un hombre codicioso, tramposo, egoísta y abusivo. Ante las dudas de los usuarios y el odio que generó en la audiencia, Julián Arango reveló en un podcast que el personaje no es absolutamente real, sino que representa una combinación de varias personas que sí estuvieron presentes en la vida de Urán y que le generaron diferentes dificultades en su vida.

No obstante, el tío de Rigoberto Urán, Luis Urán, en una entrevista reveló que efectivamente hubo una persona en sus vidas que intentó quitarles su vivienda, tal como se muestra en la producción. Esta persona se llamaba José Arroyave, aunque señaló que no era tan perverso como el personaje de la serie y no fue el autor de todas las cosas malas que le pasaron al ciclista.

Luis Urán aclaró que, si bien José Arroyave intentó quitarles la casa debido a la falta de pago de los intereses, él les dio tiempo para poder saldar la deuda. Aunque la situación fue difícil, no fue tan dramática como en la serie.

“Había meses que no tenían para los intereses. No les quitó la casa, pero lo trató de hacer. Sin embargo, se habló con él y esperó. Les dio tiempo para pagar esa plata”, afirmó Luis Urán

El testimonio de la mamá de 'Rigo'

Las declaraciones del tío de 'Rigo' generaron un sinfín de comentarios y dudas en los fanáticos, quienes comenzaron a especular sobre el actuar del verdadero 'Evaristo Rendón'. Ante esto, el ciclista grabó un video en las redes sociales con su madre relatando el momento en el que Arroyave les habría intentado quitar su vivienda.

En este clip, la mujer afirma que el hombre los amenazó con incendiar la casa si no le pagaban el dinero que le debían. Ella, con mucha valentía, le respondió y podría hacerlo cuando quisiera, pero que le avisara con tiempo para irse del lugar con sus hijos y le admitió que no tenía cómo pagarle la hipoteca.

"Él llegó y me dijo que le iba a meter candela a esto, a la casa. Porque no veía que yo le fuera a pagar. Entonces yo le dije: 'Listo, métale candela, bien pueda. Pero me dice el día y la hora en que le vaya a meter candela para yo salir con los niños'", fue el testimonio de la madre del ciclista.

La caracterización de Evaristo Rendón ha generado controversia entre los televidentes, quienes se han preguntado si este personaje realmente existió y si los eventos mostrados en la serie son fieles a la realidad. Con las declaraciones del tío y la madre de Rigoberto Urán, se ha confirmado que si bien hubo una persona con intenciones de quitarles la casa, la imagen retratada en la serie supera los límites de la realidad.

La verdad sobre el personaje de Evaristo Rendón en la serie "Rigo" ha sido revelada, despejando las dudas sobre su existencia y su papel en la vida del ciclista. Aunque algunos detalles fueron exagerados para la trama, la serie ha logrado mantenerse fiel a la esencia y los desafíos que enfrentó Rigoberto Urán en su carrera deportiva.