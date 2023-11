A fan de Taylor Swift le robaron su celular con fotos del concierto y ‘negoció' con el ladrón para enviárselas

La reciente visita de la cantante norteamericana Taylor Swift a Sudamérica fue todo un acontecimiento, aunque el espectáculo estuvo rodeado de críticas por las condiciones climáticas que se vivieron especialmente en Brasil y la muerte de una fan en medio de un concierto debido a las altas temperaturas, miles de seguidores cumplieron su sueño de ver en escenario a una de las artistas más aclamadas del momento.

En un caso insólito una fan brasileña que había asistido al concierto fue víctima de robo de su celular, donde había registrado todo el espectáculo de su artista favorita, intentó negociar con el ladrón para tener de vuelta al menos el registro de ese evento tan importante para ella y la respuesta del delincuente se volvió viral.

La joven cuenta que fue víctima de hurto un día después del concierto, cuando caminaba por las calles de la ciudad de Sao Paulo y un hombre en motocicleta la abordó y la despojó de sus pertenencias, entre ellas el celular.

Posteriormente, la mujer cuenta que intentó contactar al ladrón desde otro teléfono para ‘negociar’, es decir, le ofreció una suma de dinero para que le regresara su celular, pero el ladrón se negó a acceder a este trato, por lo que la joven desesperada le solicitó que al menos le enviara las fotos del concierto y minutos después el delincuente le envió los archivos a dicho chat.

Luego de esta insólita situación la mujer no tuvo más que hacer que compartir en sus redes sociales el sin sabor de su experiencia, haciendo una crítica a la inseguridad de la ciudad. “¿Cómo explicar São Paulo? Me robaron el día después del concierto de Taylor, sin refuerzos, y aún no había publicado ninguna foto... Aquí está el ladrón”.

Joven negoció con el ladrón de su celular para que le enviara las fotos

Como explicar São Paulo?



Fui roubada um dia depois do show da Taylor, sem backup, e ainda não tinha postado nenhuma foto… Eis que o ladrão: pic.twitter.com/DJQ00mb9gy — Lore (@loreseverino) November 27, 2023

No obstante, la joven se llevó otra sorpresa aún mayor recientemente, pues al publicar su historia fue contactada por una tienda de tecnología que accedió a enviarle un nuevo teléfono a la mujer.

Reacciones al caso de robo

En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar y ante la ironía de la historia muchos internautas afirmaron que “tuvo suerte”, pues al menos no había perdido todo. “El chorro: obvio reina podré robarte el celular pero no los recuerdos de tu mejor día”, “Lloro de risa, un ladrón con empatía al pueblo swiftie”, “Qué lindo los chorros con códigos”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.