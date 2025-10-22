CANAL RCN
Tendencias

Feid anunció su esperada 'coffee party' en Medellín: fecha, hora y lugar

Después de varios meses de espera, el antioqueño sorprendió a sus fanáticos al hacer el anuncio oficial.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
12:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Salomón Villada no solo ha obtenido amplios reconocimientos por su gran trayectoria a nivel mundial, sino que también ha logrado crear estrategias que lo han llevado a tener mayor cercanía con sus fieles fanáticos y oyentes.

Las coffee parties se han convertido en uno de los encuentros más representativos del paisa, durante los meses más recientes, ya que estos espacios le han permitido tener una mayor cercanía con su público, mientras que promociona algunos de sus productos tangibles como su nueva marca de café, sus colaboraciones con marcas de ropa, su juguetería exclusiva, discos, entre otros.

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo
RELACIONADO

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo

Feid anuncia coffee party en Medellín

Después de haber realizado varias de estas dinámicas en distintos lugares del mundo, el intérprete de ‘Alakran’ hizo oficial la esperada noticia al anunciar su próximo coffee party en la ciudad de Medellín.

Según la información del artista, el evento se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Palacio de la Cultura que abrirá sus puertas a partir de las 4:30 p.m.

Aunque no reveló mayor información del encuentro, se presume que se presentaría en compañía de Tainy, productor discográfico y compositor puertorriqueño. Seguidores han manifestado que este dúo se encontraría trabajando en un posible lanzamiento ya que ambos famosos compartieron una fotografía, por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, en donde se ven distorsionados de la misma manera.

La publicación ya cuenta con miles de reacciones, de modo que, sus más fieles fanáticos manifestaron su gran emoción ante la cita musical que, según comentarios, podría traer varias sorpresas por parte del cantante.

Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó
RELACIONADO

Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó

Feid se viste de princesa

Por otro lado, el antioqueño es tendencia en redes sociales tras protagonizar un divertido video en el que se le observa disfrazado de la princesa Fiona, de la famosa película Shrek.

Ante la peculiaridad del clip, el artista habría portado dicha vestimenta en respuesta a un video compartido por Ñejo, quien también usó el mismo disfraz.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que los fanáticos manifestaron que estos videos corresponden a una campaña publicitaria para promocionar la más reciente colaboración, entre el ‘Ferxxo’ y Ñejo, denominada ‘Princesa’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

RCN Radio

App RCN Radio: toda la radio, música y entretenimiento en un solo lugar

Artistas

Juanes, reconocido como el artista más influyente del rock latino de siglo XXI

Artistas

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo

Otras Noticias

Automovilismo

Mecánicos dan lista de los mejores carros usados para comprar en Colombia en 2025

Mecánicos en Colombia revelan cuáles son los carros usados más recomendados para 2025, destacando modelos duraderos, económicos y fáciles de mantener ideales para quienes buscan comprar vehículo sin gastar de más.

Álvaro Uribe

“Los errores de la jueza Sandra Heredia podrán tener consecuencias”: abogado de Álvaro Uribe

Jaime Granados, uno de los abogados que lidera la defensa del expresidente Uribe, respondió si interpondrán alguna acción contra la jueza que lo condenó.

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado