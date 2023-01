Las impactantes fotos con las que Madonna anunció su próxima gira mundial

Madonna no para de sorprender a sus fanáticos y esta vez lo volvió a hacer, luego de anunciar una gira mundial que promete traer de vuelta lo mejor de sus gloriosos años de carrera musical.

Con el ‘Celebration Tour’, la reina del pop pretende revivir y honrar 40 años de música y grandes éxitos que la llevaron a la cima y a ser recordada como una de las más importantes artistas de todos los tiempos.

Recientemente, la cantante publicó en su cuenta de Twitter un abrebocas de lo que sería una nueva sesión con la revista Vanity Fair, en la que posa como una ‘Virgen Dolorosa’, para promocionar la nueva gira mundial.

Esta nueva sesión es muy similar a una protagonizada por ella misma en 2006, cuando posó junto a varias mujeres vestida como Jesús en versión mujer, frente a una mesa larga haciendo alusión a La última cena.

En la portada más reciente, se ve a Madonna cubierta por un manto negro con bordados dorados, una corona con piedras, lágrimas en su rostro y un corazón atravesado por espadas, en alusión al inmaculado corazón de María.

Thank You @VanityFair! ✝️💜

Out Now#luigiandiango pic.twitter.com/zYOnHklcvE