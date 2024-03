Fredy Guarín reapareció en redes muy tomado y despechado

Lastimosamente el exfutbolista colombiano Fredy Guarín ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y no precisamente por buenas acciones. El exjugador ha mostrado en redes sociales su problema con el alcohol e incluso en algún momento tuvo que salir de Millonarios, su último club, por conflictos con algunos de sus familiares en medio de tragos.

Guarín no solo es reconocido en Colombia y algunos países europeos por su carrera deportiva, sino también por varios episodios de su vida que ha difundido en redes sociales.

El colombiano ha hecho públicas varias de sus relaciones amorosas y ello ha terminado en distintos rumores. Esta vez, el exjugador profesional reapareció en redes sociales a través de un Instagram Live en el que se dejó ver muy alicorado y despechado por aparentes problemas que ha tenido con su pareja Pauleth Pastrana.

Guarín reapareció en redes despachado

Es evidente el problema con el alcohol que acarrea el exjugador profesional y esta vez lo dejó ver sin ninguna duda a través de sus redes sociales.

Desde hace un par de semanas los rumores estaban cerca de la pareja de Guarín sobre una posible separación y este jueves se confirmó de alguna manera que no están en su mejor momento, pues Guarín dialogó con sus seguidores a través de un Instagram Live, en el que incluso les solicitó ayuda para contactarla, pues la mujer no le contesta.

“Por favor llamen a Pauleth, llamen a mi señora… Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta”, fue el mensaje que dejó Fredy Guarín.

“Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”, mencionó.

Guarín y su problema con el alcohol

El futbolista apareció en algunos momentos con cerveza en mano y en evidente estado de embriaguez, por lo que algunos seguidores se atrevieron a preguntarle por este problema y él no tuvo conflicto para hablar sobre ello. Señaló que no es adicto a ninguna clase de droga.

“Me gusta el chorro, y nunca, se los juro por mis tres hijos, que nunca he metido nada por la nariz”, aseguró.

Sobre el tema, finalmente manifestó que “La gente piensa que el ‘Guaro’ es un alcohólico y periquero y no, por ahí no es la vaina. Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino… Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida”.