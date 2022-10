Fue a comprar una lavadora, lavó la ropa y se fue: denuncia

En las últimas horas se hizo viral una historia bastante particular en redes sociales, luego de que una mujer diera a conocer lo que sucedió con ella un día en el que decidió poner en venta un electrodoméstico de su vivienda.

Se trata de una mujer que publicó su lavadora con centrifugado en una página de ventas con la intención de lograrla vender a una persona que le interesara el producto, pues al parecer a ella ya no le era de uso.

Le puede interesar: En video: periodista fue asaltada por ladrones en moto mientras transmitía en vivo

En manera de denuncia, la víctima compartió su historia que rápidamente se fue viralizando y fue recibiendo cientos de comentarios en los que se destacan los de las personas que vieron con gracia el hecho, pues en conclusión un hombre se acercó a su vivienda, probó el electrodoméstico, almorzó y terminó sin comprar la lavadora.

“Publique en el Marketplace que vendía una lavadora con centrifugado y un man llamado Jorge Lozano me mandó mensaje que quería probarla. Bueno, llegó con una canasta de ropa, me preguntó que si podía lavar la ropa y secarla, no le vi problema”, inició con su relato la mujer. La víctima de la broma de mal gusto aseguró que incluso invitó a este sujeto a almorzar mientras la lavadora terminaba de lavar su ropa.

“Aproximadamente en una hora terminó de secar y lavar, el señor revisa su ropa, la olió y dijo: ‘pues sí lava bien y seca bien, voy al carro por el dinero y regreso’”, continuó contando la mujer.

Finalmente, lo que parece una broma de mal gusto terminó en que el sujeto se marchó en su vehículo y no compró la lavadora que probó con su ropa. “El caso es que el man se fue bien almorzado, con ropa limpia y no regresó”, concluyó en su relato la joven.