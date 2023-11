Lina Tejeiro reveló que su gato habría predicho la muerte de su perrita, Frida

En diferentes ocasiones, la reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro ha demostrado ser una amante de los animales, especialmente de los perros, como se ha evidenciado en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente compartió una experiencia desgarradora en la que su gato, Da Vinci, pareció predecir la muerte de su perrita Frida.

La muerte de la perrita de Lina Tejeiro

Hace aproximadamente dos meses, Frida, la compañera de cuatro patas de Lina Tejeiro, perdió la vida, hecho que le ha causado un profundo dolor a la artista. Tras recibir la noticia, utilizó su perfil de Instagram para rendirle un emotivo homenaje. Compartió diversas fotos y videos que recordaban los momentos más significativos que vivieron juntas.

"Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste Frida y aún no entiendo por qué. Todo fue tan de repente. Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor", se lee en la conmovedora publicación.

La extraña experiencia de Lina Tejeiro

En medio de su duelo, Lina Tejeiro compartió con sus seguidores una experiencia que vivió poco antes de la muerte de Frida que la ha puesto a reflexionar y que marcó su corazón de por vida. Según su testimonio, una semana antes de esta triste partida, Da Vinci, el gato de la actriz, comenzó a mostrar un comportamiento extraño. La actriz afirmó que el felino maullaba en la madrugada de manera insistente, llegando incluso a tocar su rostro para despertarla. Además, saltaba de manera inusual durante las noches.

Estas señales desconcertaron a la actriz. Posteriormente, tuvo que hacer un viaje a México, por lo que dejó encargadas a sus mascotas con su persona de confianza y todo el tiempo estuvo angustiada por el gato. Sin embargo, su 'nana' le aseguró que Da Vinci se encontraba tranquilo y sin ningún comportamiento extraño.

Después de llegar a Colombia, Lina Tejeiro tenía programada una cita en el veterinario para realizar la esterilización de dos de sus mascotas, incluyendo a Frida. La actriz había recibido la recomendación de sus veterinarios para realizar este procedimiento con el fin de velar por la salud de sus queridos animales.

Sin embargo, la noche anterior al trágico suceso, Lina tomó la decisión de no dormir junto a Frida, algo que solía hacer habitualmente con su perro y su gato. Justificó su elección mencionando que la perrita tenía la costumbre de orinarse en su colchón.

Esa noche, Da Vinci nuevamente exhibió esta bizarra conducta que había tenido anteriormente, inquietando aún más a la actriz. Al despertar para llevar a las mascotas al veterinario, el felino continuó maullando y tocándola en la cara. Fue precisamente en ese momento cuando recibió la devastadora noticia de que Frida había sufrido un paro y había fallecido.

Lina Tejeiro confesó públicamente que el hecho de no haber dormido con su querida perrita en su última noche aún le duele profundamente. Además, destacó que Da Vinci dejó de mostrar los comportamientos extraños después de la trágica muerte, lo que le hizo pensar a la actriz que estaba intentando comunicarle algo y que él sentía que la pequeña Frida partiría pronto.

La historia de Lina Tejeiro evidencia el fuerte vínculo que puede existir entre los animales y sus dueños, así como la capacidad de los animales para percibir ciertas situaciones. Una experiencia que muestra la importancia de prestar atención a las señales que nuestros queridos compañeros de vida pueden transmitirnos.