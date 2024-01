Gerard Piqué entregó una noticia que enloqueció al mundo: ¿Clara Chía y Shakira en medio?

El 2024 para Gerard Piqué inició de la mejor manera, puesto que, en los primeros días del año, el exjugador del Barcelona ha estado alejado de las polémicas y sobre todo de los medios de comunicación, quienes cada día dan a conocer detalles de lo que es su relación con Clara Chía y Shakira.

Además, se ha dado a conocer que Gerard Piqué estaría incursionando en nuevo negocio, el cual ha generado todo tipo de comentarios entre los seguidores del exjugador del Barcelona, teniendo en cuenta que volvería al fútbol, pero en esta oportunidad como entrenador, una profesión que para muchos es poco viable para el catalán.

Pues bien, ante los rumores presentados sobre su anuncio en días anteriores, Gerard Piqué reveló este jueves 11 de enero que su regreso al fútbol será como entrenador de un equipo de videojuegos ‘Rivals’ en la plataforma de Sorare, la cual se enfoca en todo el entretenimiento deportivo.

Por medio de un video, Gerard Piqué hizo el anuncio que estará al frente del equipo ‘Rivals’ en la plataforma anteriormente mencionada. Allí será fundamental la táctica y la alineación de los equipos, las cuales le van a permitir que diferentes usuarios puedan interactuar y poder seguir sumando puntos.

“Bueno, te dije que volvería... Mi próximo capítulo: ¡me uniré a #SorareRivals como Gerente General! Desafíame cara a cara en tu primer partido y obtén una recompensa por tu pasión”, fueron las palabras de Gerard Piqué a dar a conocer el video en medio de sus plataformas digitales.

OK I told you I would be back…

My next chapter: I'm joining #SorareRivals as a General Manager! 🤝



Challenge me head-to-head for your first match, and get rewarded for your passion. ⚔️



Download the @Sorare app and play for free.https://t.co/NwjW5ADLuy pic.twitter.com/5FTzFLXZKS