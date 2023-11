¿Escribe con fuerza?: esto dice la grafología de su personalidad

La grafología es la rama que analiza la escritura a mano para revelar aspectos de la personalidad de una persona. Sin embargo, ha generado controversia debido a su falta de validación científica. A pesar de esto, los grafólogos analizan diversos aspectos de la escritura para intentar descifrar rasgos de personalidad como el nivel de energía, el grado de control emocional y la sociabilidad.

Grafóloga resalta rasgos de personalidad

Según la grafóloga Xantal Laplana, es importante examinar un escrito completo y en conjunto para obtener indicios certeros sobre el carácter y el estado de ánimo de una persona. Sin embargo, es necesario destacar que la grafología no puede determinar con certeza absoluta los rasgos de la personalidad de alguien y es una herramienta complementaria utilizada en diversos contextos como el judicial, educativo y de orientación vocacional.

En cuanto a la escritura dura, que se caracteriza por una presión fuerte sobre el papel, la grafología señala que las personas que escriben de esta manera suelen ser determinadas, enérgicas y perseverantes en la consecución de sus metas. Además, suelen ser sociables, extrovertidas y poseen gran capacidad de concentración.

La velocidad de escritura también es un factor analizado por la grafología. Una escritura lenta refleja un temperamento tranquilo y reflexivo, mientras que una escritura rápida puede indicar una persona activa, con ideas fluidas y cultura. Sin embargo, la rapidez en la escritura también puede estar relacionada con desequilibrio, angustia, impaciencia, inquietud o ansiedad.

Grafología continúa siendo una herramienta para conocer las personalidades

Es importante tener en cuenta que la grafología no debe ser considerada como un juicio definitivo o absoluto sobre una persona, ya que cada individuo es diferente y su personalidad no puede ser completamente comprendida solo a través del análisis de su escritura. La grafología puede proporcionar cierta información, pero no es una ciencia exacta ni goza de consenso en su interpretación.

A pesar de las limitaciones y controversias, la grafología continúa siendo una herramienta utilizada en diversos ámbitos como el judicial, educativo y de análisis forense. Su estudio es un complemento para conocer más sobre la personalidad y comportamiento de las personas, aunque es importante recordar que existen otras herramientas y análisis más profundos para obtener una comprensión más completa de la personalidad de cada individuo.